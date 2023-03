Gyökeres átalakulás jön Budapesten: készülhetnek az autósok, ez kemény lesz

A városlakók, gyalogosok és kerékpárosok érdekeit szem előtt tartva újítják meg a Váci utat, a Bajcsy-Zsilinszky utat és az Üllői utat – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester pénteken Budapesten.

Sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely elmondta: lassan befejeződik a 3-as metró felújítása, és szeretnék kihasználni az átépítés nyújtotta „történelmi” lehetőséget, ezért a kerületekkel, szakmai szervezetekkel egyeztetve kidolgozták az érintett városrészek fejlesztésének koncepcióját - ennek pedig nemsokára neki is akarnak kezdeni. Elmondta, hogy a fejlesztéseket európai uniós forrásból 2030-ig szeretnék megvalósítani. Szerinte a fejlesztés része, hogy az érintett utakon új gyalogátkelőket alakítanak ki, mert „nem lehet az aluljárókba száműzni az embereket” - számolt be a tervekről az RTL Híradó is.

Karácsony Gergely elmondta, hogy a tervek között a következő főbb pontok szerepelnek:

ott, ahol lehet, kerékpársávvá alakítják a buszsávokat, így a Váci úton kifelé a Dózsa György útig, az Üllői úton pedig a Kálvin tér és a Népliget között is ez történne

A tervek között szerepel, hogy ahol lehet, a dízelbuszokat trolibusszal váltják ki, a 9-es buszt Kőbánya-városközpontig meghosszabbított 72-es trolibusz váltaná ki.

Szándékuk a zöldterületek növelése is a fővárosban, ennek részeként újul meg a Városháza park.

Emellett elmondta: a tervek között az is szerepel, hogy lebontsák a főváros egyik ikonikus, ám mára kissé rossz állapotú felüljáróját a Nyugati téren.

