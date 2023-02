Megkongatták a vészharangot: tényleg dízelhiány alakulhat ki országszerte?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A napokban életbeléptek az orosz olajra kivetett uniós szankciók, aminek értelmében már csak azok a tagállamok importálhatnak orosz olajat, amik más forrásból nem tudják azt beszerezni. Emiatt a kormány szerint dízelhiány is kialakulhat, azonban a Mol szerint nincs semmi ok az aggodalomra – számolt be az RTL.

Életbeléptek az orosz olajra kivetett uniós szankciók, amik alapján mostantól csak azok a tagállamok importálhatnak orosz olajat kizárólag hazai piacra, akik más forrásból nem tudják beszerezni azt. Az Energiaügyi Minisztérium szerint emiatt Európa szerte dízelhiány alakulhat ki, illetve az olajtermékek drágulására is számítani lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban a szakértők szerint nem kell tartani ellátási nehézségektől, azonban nem érdemes arra várni, hogy csökkenni fognak az árak. A Mol elmondta, hogy felkészültek a szankciók miatti esetleges készlethiányra, így nem lesznek fennakadások. Kiemelték, hogy a finomítók fejlesztése is jól halad, így a tervezett időpontban fogják tudni majd feldolgozni a kőolajat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK