Nagy változás élesedhet Magyarországon: ez minden autóst érintene

Bár csak nem rég változott Magyarországon a rendszámtörvény, a jelek szerint újabb módosításokat kénytelen eszközölni az Építési és Közlekedési Minisztérium – számolt be a Telex.

Megvizsgálta az Építési és Közlekedési Minisztérium azokat a német szabályokat, amik meggátolják a náci utalásokat tartalmazó, egyedi rendszámtáblák terjedését. Ezek alapján a szabályok alapján pedig módosítani fogják a rendszámtábla törvényt a tervek szerint.

A Telex még tavaly írt egy SSI-488 rendszámú autóról, aminek az új rendszáma HH-HH-888 lett. Ezek a karakterek pedig egyértelműen a náci Németországra utalnak, de a rendszám gazdája is eldicsekedett vele Facebook oldalán, ahol az SS jelmondatát (Hűség a becsületem 88/14) írta ki büszkén.

Bár Németországban és Ausztriában egyaránt tilos 1947-óta az SS szimbólumrendszeréhez szorosan köthető jelmondat használata, hazánkban a tiltás már nem vonatkozik a szlogenekre. A Lázár János vezette minisztérium ennek ellenére azt tervezi, hogy betilt minden olyan rendszámot, ami a náci diktatúrára utalhat.

A cikkben hivatkozott rendszámtáblák – már ha ismerjük azok szimbolikáját – kétséget kizáróan tömegeket sérthetnek. A hivatkozott, a jelenlegi gyakorlatot szabályozó jogszabályok bár tiltják a közrend vagy közerkölcs megsértését a rendszámtáblák esetében, de nem számoltak a totalitárius diktatúrák »ünneplőinek« kódrendszerével és a furcsa szimbólumaival. Részben éppen öntől, illetve a Telextől is értesültünk arról, hogy a témában Németország sokszorosan érintett, ahol ugyanakkor ennek szabályozását is megoldották. Amennyiben Németországban ezt a kérdést valóban megnyugtatóan tudták kezelni, és azok a jogi megoldások itthon is alkalmazhatóak, úgy német mintára pontosítani fogjuk a szabályokat

– írták a Telex megkeresésére.