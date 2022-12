Rengeteg magyar így vásárol autót: nem is sejtik, mekkora problémát vesznek a nyakukba

„Van egy olyan réteg, amely nem a kocsira fókuszál, hanem hogy mi a legmegfelelőbb neki és a környezet számára. Hamarosan ez a hozzáállás lesz cool, menő, nem mellesleg oldja is a feszültséget, ha variálunk a közlekedési eszközök között” – mondta el a Világgazdaságnak adott interjújában Zerkovitz Dávid közlekedéspszichológus.

A szakember az interjúban többek között beszélt arról is, az autósok miért sztereotipizálják egymást az utakon, hiszen ha könnyebben be tudunk sorolni valakit valahová, ki tudjuk számolni, hogy mi várható tőle, jobban érezzük magunkat – ez megmagyarázható, ám egyben káros is Zerkovitz szerint, veszélyes emberi reakciónak tartja. A pszichológus azt is elmondta, „érzelmi alapon választunk autót, éppen ezért olyan ez a szituáció, mint amikor belépünk egy kocsmába, ahol az összes törzsvendég azonnal felénk fordul, és rögtön ítélet mond felettünk, úgymond bekóstol minket.” A szakember szerint, ha ma még sokak szerint ciki is az elektromos autó vagy a roller, néhány év múlva ez már valószínűleg nem lesz így.