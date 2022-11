Ezeket a használt autókat veszik most a legtöbben: tényleg ez a legjobb vétel néhány millióért?

A hazai használtautó-piacon az elmúlt hónapban közel 69 200 személygépkocsi cserélt gazdát, ami kevesebb mint 2 százalékkal marad el az adásvételek tavaly októberben regisztrált 70 400-as értékétől. Ennek ellenére immár biztosnak látszik, hogy a tavalyi 817 ezer után 2022-ben 830 ezer feletti értékkel új rekordot állít majd be az autópiacnak ez a szegmense.

"Bár a fő számok továbbra sem utalnak visszaesésre, a részleteket vizsgálva korántsem bontakozik ki túl bíztató kép a használtautó-piac közeli jövőjét illetően – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. "A romló gazdasági helyzet, a megélhetési és rezsiköltségek emelkedése miatt visszaesett a vásárlói érdeklődés, amit jól mutatnak az autós online piactereken csökkenő keresésszámok is. Jövő tavaszig ebben nem is várunk változást. A belföldi használtautó-eladások számát jelenleg az tartja viszonylag magas szinten, hogy az érdeklődők egy része átáramlott az idén nagy visszaesést elszenvedő újautó-piacról, valamint a kedvezőtlen árfolyamalakulás miatt sokan mondtak le arról, hogy következő autójukat importból szerezzék be" – teszi hozzá a szakértő.

A belföldi adásvételek 38 százalékában mindössze négy márka érintett. Az év eddigi részében is Opelből cserélt gazdát a legtöbb személyautó: a márkához kapcsolódó adásvételek száma közelítette a 81 ezret, ami 11 százalékos arányt jelent. A forgalom 10 százalékából a Volkswagen részesült (71 ezer átírás), a harmadik leggyakoribb márka 9 százalékos részesedéssel a Suzuki (a tranzakciók száma meghaladta a 60 ezret), őket követi 8 százalékkal a Ford (55 ezer adásvétel).

Miközben a használtautó-piacon a 2022 első tíz hónapjában gazdát cserélő 703 700 személyautó mennyisége 3,1 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 682 500-as értéket, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 108 900 darab volt, ami 1 százalékkal marad el az egy évvel korábban mért 110 ezres értéktől.