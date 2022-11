Ez a magyarok kedvenc autója 2022-ben: már most eldőlhetett a verseny

2018 óta a legrosszabb októberi adatot produkálta a magyar autópiac: a múlt hónapban 8260 autó kapott magyar rendszámot. Az már látható az adatokból, hogy eldőlni látszik, melyik modell lesz 2022-ben a magyarok kedvenc autója, viszont a dobogón még nagy a verseny.

Látványos lejtmenetbe kapcsolt a magyar autópiac októberben: a Datahouse friss adatai szerint a múlt hónapban 8260 autó kapott magyar rendszámot, amely 9,6 százalékkal marad el a tavaly októberi számoktól. Rossz hír viszont, hogy forgalomba helyezések számában 2018 óta nem volt ilyen rossz októberünk.

2020 októberéhez képest már igencsak látványos a mínusz: már majdnem 31 százalékkal csökkent a forgalomba helyezések száma a járvány első évének októberéhez képest. Éves összehasonlíásban már 9663 rendzámmal kevesebbet adtak ki idén, mint 2021 első tíz hónapjában, ami 9,3 százalékos lemaradás.

Márkafronton az októbert a Suzuki nyerte (amely most hirdetett nagyszabású visszahívási programot) 1020 forgalomba helyezéssel, második a Volkswagen 774-el, a Toyota ezúttal a harmadik helyen zárta a hónapot 731 autóval.

Autót vennél? Nézz körül a Pénzcentrum kalkulátorában!

Azonban, ha az éves összegzést nézzük, még mindig a Toyota viszi a pálmát, 10 hónap alatt 11044 darab autójuk kapott magyar rendszámot. Második helyen több mint 1000 forgalomba helyezéssel lemaradva a Suzuki, harmadik a Volkswagen 8889 darabbal. A negyedik helyért a Ford és a KIA küzd, most előbbi áll jobban, de csak valamivel kevesebb, mint 400 darabbal (7423 vs. 7063).

A magyarok kedvenc autója cím sorsa eldőlni látszik 2022-re: a Suzuki SX4 S-Cross 5531 darabbal vezet, a testvérmodell Vitara éppen a második (3529 db), de a KIA Ceed még simán megelőzheti, mivel csak pártucat forgalomba helyezéssel van lemaradva - itt vélhetően az dönt majd, hogy ki milyen határidőre tudja leszállítani a negyedéves megrendeléseket.

De a dobogó alatt is sűrű a mezőny, kb 200 autónyi különbség van a Dacia Duster, a Toyota Corolla és a Skoda Octavia között. Az is látható, hogy a nagycsaládos autóvásárlási támogatás még mindig pörög, legalábbis a top 20-ban ott van a Dacia Jogger is, ami a korábban a kedvezmény sztárjaként emlegetett Lodgy-t váltotta a gyártó palettáján. Év közben mutatkozott be, de már 1066 darab forgalomba is állt.

Címlapkép: media.suzuki.co.uk