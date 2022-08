Tömeges benzinkútbezárás jön Magyarországon: "a 0 forint/liter árrés nem tartható fenn tovább!"

Bár a Független Benzinkutak Szövetsége és a kormány megállapodott a vállalkozók támogatásainak megfizetéséről, több száz töltőállomás így is zárva lesz a hétvégén. Ugyanis a szövetség szerint ettől még nem lesz üzemanyag a töltőállomásokon, "a 3,5 napra elegendő készlet korlátozott kiszolgálása értelmetlen, és súlyos konfliktusokat generál a személyzet és az elégedetlen vevők között."

A tagság örömmel fogadta, hogy a kormány ígéretét és rendeletét betartva, ha késve is, de kifizeti a tavalyi forgalmuk utáni literenként 16,-Ft kárenyhítő támogatást - közölte a holtankoljak.hu-n a Független Benzinkutak szövetsége. A szervezet, mint írták, nyugtázza, és elismeri a kormányzat szándékát a vállalkozásaik létét fenyegető súlyos veszteségek enyhítésére – "akkor is, ha ez csak kis részben valósul is meg".

A szövetség tagjai ugyanakkor jelezték, hogy a működésüket veszélyeztető, lehetetlenné tevő korlátozások továbbra is élnek:

a Mol a hozzá kényszerített új partnerek kiszolgálását nem tudja biztosítani. A szerződésekben meghatározott üzemanyagok kiszállítását egyáltalán nem vállalja, ha a benzinkút oldja meg a logisztikai problémákat, akkor a mennyiség 50%-t tudja kiadni, ami túl kevés az üzemeléshez

- írta az FBSZ, akik szerint a rezsiköltségek brutális emelkedése önmaga elviszi az állami támogatás összegét, az összes többi kiadásra (bérek, adók, EKR, karbantartás, műszaki megfelelőség biztosítása) továbbra sincs fedezet.

A 0,0,-Ft/liter árrés nem tartható fenn tovább - húzták alá.



A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a működés jogi környezete ellentmondásos, kidolgozatlan, "a pénztárakban nem jogász professzorok ülnek, semmiféle támogatás nincs az értelmezéshez." Az FBSZ tárgyalást kezdeményezett a Mol vezetésével a feszült ellátási helyzet lehetséges megoldására.

Az FBSZ érdekvédelmi szövetség, nem központilag irányított hálózat. Ennek megfelelően tagvállalkozásink - az eddigi gyakorlatnak megfelelően – szabadon döntenek arról, hogy a hétvégén nyitva tartanak-e, vagy sem. Döntésüket nyilván erősen befolyásolja, ha a benzinkúton amúgy sincs üzemanyag a fenti problémák miatt. Előzetes felmérésünk szerint többszáz benzinkút kényszerül bezárni, a számukra elérhetetlen üzemanyagot nem tudják eladni, a 3,5 napra elegendő készlet korlátozott kiszolgálása értelmetlen, és súlyos konfliktusokat generál a személyzet és az elégedetlen vevők között

- közölték, majd pedig arra kérték a lakosságot, hogy a hétvégi programjukat ennek megfelelően tervezzék, és kérik mindenki türelmét.