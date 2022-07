Kátyúk tengerén: horrorisztikus a magyar utak állapota, itt vannak a friss számok

Bár folyamatosan újítják fel az országutakat, még bőven lenne tennivaló, mert a kocsink is bánhatja, ha kátyúra futunk. A statisztikák szerint folyamatosan javul az utak minősége, de a helyi utaknál borzalmas minőséggel szembesülnek az autósok. Megnézzük, mik az arányok.

Már be sem kell mutatni a közutak állapotát: aki autóval jár a magyar utakon, mindig tapasztalhatja, hogy az utak sok helyen rettenetes állapotban vannak. A küzdelem, melyet a magyar állam vagy az önkormányzatok vívnak az utak felújítása kapcsán, szinte végeérhetetlennek látszik. Most statisztikákon keresztül mutatjuk be, milyen úttípusok vannak, és mely szegmensben lenne még bőven fejlesztenivaló.

Aszfaltból van a legtöbb

Kezdjük azzal, hogy a Magyar Közút, valamint a KSH is két féle utat különböztet meg: a településeken áthaladó főútvonalakat, valamint az önkormányzati kezelésben lévő utakat. Mint a statisztikából láthatjuk is: utóbbiak építése és állapota, kiépítettsége messze elmarad a kívánatos minőségtől. Az országos közúthálózat hossza 32 395 kilométer volt a Magyar Közút tavaly év végén kiadott adattáblája szerint.

A KSH legfrisebb, 2020-as adatai szerint az látszik leginkább, hogy az országos utak burkolata legnagyobb részben aszfalt és bitumen (több mint kilenctized része), de a helyi utaknál ugyanez az arány csak húsz százalék körül van. Vannak még más összetételű utak is országos és helyi szinten egyaránt (például beton, makadám vagy kőút), de ezek százaléka az országos hálózatban elenyészőnek mondható.

A Magyar Közút Zrt. immár majdnem tíz éve, 2013 óta méri fel az országos utak állapotát, ezt láthatod a lenti grafikonon. Kiderül belőle, hogy a legfontosabb felmérnivaló minden évben a keréknyomvályú-mélység, vagyis annak a vizsgálata, hogy a használat mennyire terheli le az adott utat. Ebben a statisztikában jól állnak az országos utak: csaknem 85 százalék kapott jó besorolást a tavalyi méréskor, míg a legrosszabb osztályzatot csak az utak 2 százaléka kapta meg. Ez javulás a 2020-as adathoz képest is, vagyis itt elmondható, hogy a felújítások rendben mennek, igaz, hogy az utak egy százalékáról még nincs is adat.

Borzasztó minőségű sok út

Kicsit más a helyzet, ha a burkolatállapot minőségét nézzük meg közelebbről. Ebben a statisztikában a földutakat nem nézik - elvégre ott nincs burkolat - de itt az utak csaknem fele, pontosabban a 42 százalékának rossz állapotot mértek a tavalyi évben. Ez már inkább egybefügg azzal, amit te is tapasztalhatsz nap mint nap, ha autóba ülsz: leginkább a főútvonalakon tapasztalható, hogy az utak egy jó része még nem kapta meg a felújítást, ami akár évek óta húzódik.

Brutális pénzekbe kerülhet a javítás

Egy kátyú okozta sérülés körülbelül 20-30 ezer forintos kárt okoz a kocsiban, persze a sérülés súlyosságától függően. Előfodrulhatnak felnisérülések, károsodhat a futómű is, de ami ennél is fontosabb, hogy az országutakon akár személyi sérüléssel járó balesetet is okozhat. Ha nincs biztosításunk, akkor először a közút fenntartójához kell fordulnunk egy baleset után: a településeket összekötő utak esetében ez a Magyar Közút, lakott területen pedig az illetékes önkormányzat. Ha pedig van biztosításunk, akkor kátyú okozta balesetben elég a saját biztosítónkhoz fordulni, persze alaposan dokumentálva, hogy mi történt.

Némi javulást láthatunk az úthálózat minőségében, ha az utóbbi öt évet nézzük. Nagyjából 2018-ig az úthálózat minősége stagnált, a következő évben viszont már lecsökkent a rossz minőségű utak aránya, a megfelelő, valamint jó besorolást kapott utak száma pedig növekedésnek indult. Persue ha megnézzük a statisztikát, azért kiderül, hogy még bőven van min dolgozni.

Új utak is épülnek

A Magyar Közút még korábban közölte, hogy ebben az évben milyen útfejlesztések és útépítések vannak folyamatban, ezek pedig a következők: