Ennyire érinti a hazai autógyárakat az orosz-ukrán háború: megszólalt a Suzuki és a Mercedes

A Mercedes Benz ukrajnai beszállítói, a Magyar Suzuki Zrt. pedig orosz és ukrán felvevőpiaca miatt kénytelen alkalmazkodni a szomszédunkban zajló konfliktus által teremtett megváltozott helyzethez. A Pénzcentrum megkeresésére az autógyártók elárulták, hogyan próbálják elejét venni a hosszútávú ellátási és gyártási problémáknak.

A Pénzcentrum kérdéseire a Mercedes-Benz AG pénteken elárulta, hogy ukrajnai beszállítóktól is érkeztek be európai gyáraikba - köztük a kecskemétibe is - különböző, a személyautó gyártáshoz szükséges alkatrészek. Emiatt a beszállítókkal szorosan együttműködve, folyamatosan figyelik és elemzik a kialakult helyzetet, és intenzíven dolgoznak közös, az ellátási láncaik biztonságát szolgáló megoldásokon. Ez mostanra többek között magában foglalja egyes megrendelések áttelepítését a beszállítóik más telephelyeire, mindemellett igyekszenek a lehető legjobban biztosítani a folyamatos termelést.

Jövő héttől néhány gyárunkban átmenetileg az aktuális helyzethez igazítjuk a műszakterveket. Jelenleg minden gyárunkban folyik a termelés világszerte. A friss információk tükrében naponta újraértékeljük a helyzetet

- zárják a helyzetértékelést. De nem csak a Mercedest érintette a háborús helyzet, hanem a másik két magyarországi gyárral is rendelkező autógyártót is.

Megkeresésünkre a Magyar Suzuki Zrt. ismertette, az orosz-ukrán háborús helyzetre tekintettel szállításai márciustól szünetelnek Oroszországba és Ukrajnába. Mindazonáltal terveik szerint ebben az időszakban is két műszakban zajlik majd a termelés Esztergomban.

Jelenleg is dolgozunk azon, hogy az érintett megrendeléseket átforgassuk más piacokra az adott időszakra tervezett gyártási volumen tartása érdekében.

- árulták el, hozzátéve, hogy a vállalatnak nincsen az érintett területről közvetlen, Tier 1-es beszállítója, ettől függetlenül folyamatosan vizsgálják a teljes beszállítói láncot. Hangsúlyozták viszont, hogy továbbra is a tavaly óta a szektorra jellemző félvezetőhiány okozza a legnagyobb kihívást. Az érintett alkatrész beszállítóikkal közösen azon dolgoznak, hogy gyártásuk ellátása folyamatos legyen.

A héten az Audi is arról számolt be, hogy az alkatrészellátási gondokhoz kellett igazítaniuk a termelést. Mint a Pénzcentrum tegnapi szemléjében megírta, a győri Audi gyár a Volkswagen Konszern központi motorszállítója, így ha a motorgyár termelését korlátozni kell, az nemcsak az Audira, hanem valamennyi VW-márkára kihat.

Az Audi akkor hangsúlyozta, hogy már most is jóval kevesebb érkezik ezekből az alkatrészekből, de a tartalékok felhasználásával eddig ki tudták egyenlíteni a hiányt. Ez hosszú távon biztosan nem lesz tartható. Nemzetközi szinten pedig még komolyabb a gond. A VW konszern ugyanis már két napja bejelentette, hogy zwickaui gyárában keddtől, a drezdaiban pedig szerdától leállítják a termelést.

Hét elején a Skoda is hasonló lépésre kényszerült. A nagymértékű alkatrészhiány miatt korlátozni kényszerült ugyanis hétfőtől az új személygépkocsik gyártását a cseh, központi autógyáruk. A hiányzó alkatrészeket néhány ukrajnai üzemben gyártották, amelyek az orosz hadművelet következtében most leálltak.