Érik a katasztrófa a magyar benzinkutakon: jöhetnek a bezárások, korlátozások?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A héten már a benzin beszerzési ára is átlépheti a hatósági árat, így már azt is csak veszteséggel adhatják el a magyar töltőállomások. A szakértők szerint nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot: így számíthatunk mennyiségi korlátozásokra, illetve bizonyos kutak akár be is zárhatnak.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Mindennemű változtatás nélkül hosszabbították meg a novemberi rendelkezést, további 3 hónapig maradnak a hatósági árak a hagyományos benzin és gázolaj esetében a hazai kutakon. A maximum ár pedig ugyanúgy 480 forint lehet literenként, mint eddig. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Jelenleg nincs szó semmilyen kompenzációról, áfa vagy jövedéki adó csökkentésről, a befagyasztott árakat a töltőállomás tulajdonosoknak kell valahogy megoldani. Ez már most is komoly kihívást jelent, hiszen a gázolaj beszerzési ára február 4-e óta magasabb mint 480 forint - írja a holtankoljak.hu. A következő héten a benzin esetében is van arra esély, hogy a beszerzési ár 480 forint fölé emelkedjen, hiszen a Brent típusú olaj ára 95 dolláron tanyázik jelenleg, ami a hét elejéhez képest 2 százalékos emelkedést jelent. Érdemes megemlíteni, hogy a héten (a múlt héten - a szerk.) nem változtak a beszerzési árak az üzemanyagok tekintetében, pedig az olaj árának emelkedése miatt ez indokolt lett volna - jegyezte meg a szakportál, akik szerint így összességében körülbelül 5 százaléknyi olajár emelkedés nem lett érvényesítve a hazai beszerzési árakban. Ráadásul a múlt héten a forint sem tudta tartani magát a dollárral szemben: 2%-ot gyengül a hét eleje óta. Ott a két heti változást nézve nem olyan rossz a helyzet, hiszen január végén 1 dollárért még 320 forintot kellett fizetni. A portál előrejelzése szerint izgalmas hét elé nézünk: egészen biztosan emelkedni fognak az üzemanyag beszerzési árak, ami teljesen kiélezi a helyzetet a piacon. A kutak tulajdonosaitól nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot. Így számítani kell felhasználói oldalról arra, hogy jó esetben mennyiség korlátozások lesznek, viszont az sem kizárt, hogy kényszerűségből jelentős számban fognak kutak bezárni - hívta fel a figyelmet a portál.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK