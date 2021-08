Így hódítják meg Budapestet ezek az autók: ezt várják el a legtöbben tőlük

A gyorsaságból és a kényelemből nem adunk – derül ki egy friss közlekedési felméréséből.

Miért szeretjük az autómegosztó szolgáltatásokat?

Ha közösségi autószolgáltatót választunk, akkor minden a praktikum, az ár és a kényelmes használat mesterhármasán áll vagy bukik – fontos ugyanis, hogy a választott szolgáltató flottája elérhető, a szolgáltatás pedig megfizethető legyen és nem utolsó sorban a bérlés kényelmes, könnyen kezelhető applikáción keresztül történjen - derült ki a GreenGo friss felméréséből.

A carsharing új színfolttal gazdagította a többeszközös közlekedés palettáját

A carsharing az elmúlt évek alatt biztos helyet szerzett magának a városi közlekedés eszköztárában: a szolgáltatás használói közt népszerű kiegészítő opció a tömegközlekedés vagy akár a saját autó használata mellé, ezzel vérfrissítést hozva a többeszközös közlekedésben is.

A rendszeresen greengózók több mint fele jellemzően tömegközlekedik is, tehát az eszközök között magas a kereszthasználat. A saját autójukat rendszeresen használók közül 18% rendszeresen greengózik is, 42% pedig alkalomszerűen használja a szolgáltatást, derül ki a kutatásból.

A közlekedési eszközök kombinálása egyre trendibb világszerte, itthon a GreenGo használók közel 80%-a használ egyszerre 4-6 különböző közlekedési eszközt, mint például robogót, kerékpárt, rollert, saját vagy közösségi autót, tömegközlekedést - írja közleményében a cég.

Az innovatív megoldások viszik előrébb a carsharinget

A GreenGot egyértelműen szeretik jelenlegi felhasználói, többek között azért, mert az autók jó állapotúak, tiszták (90% feletti értékelés), egyszerű a bérlési folyamat és az applikáció is átlátható és könnyen kezelhető (83%), emellett az autók típusával is a válaszadók 92%-a elégedett. A weboldal, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat megítélése is egységesen pozitív volt. Az elégedettséget az is mutatja, hogy a használók elsöprő többsége ajánlaná másoknak a greengózást (a GreenGo által elért 8,98-as NPS, azaz Net Promoter Score érték szerint).

Amit pedig kíváncsian várnak a felhasználók a jövőre nézve, az a flotta további bővítése (90%), és a szolgáltatási zóna növekedése (86%).

„Amikor a további fejlesztéseinken gondolkodunk, fontos, hogy mire vágynak az itthoni greengósok, az ő visszajelzéseiket is beépítjük a terveinkbe, Így nem meglepő, hogy idén további e-Skodákkal bővült a flotta és történt zónabővítés is. De e mellett mindig ránézünk azokra a városokra és az ottani tendenciákra, amelyek már előttünk járnak sharing economy terén. Reméljük, nemsokára tudunk meglepetést is okozni az ügyfeleinknek olyan fejlesztésekkel, amikről eddig nem tudták, hogy már vágytak rá

- mondte el Michaletzky Bálint, a GreenGo alapítója.