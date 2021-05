Kövér csekket kaphat, aki így autózik Budapesten: elég egy apró figyelmetlenség

Sokba fájt a figyelmetlenség a Pénzcentrum olvasójának: kőkemény büntetést kapott a GreenGo-tól pár fotó miatt. Ugyanis a bérlés lezárásakor az autóról lőtt képek a cég szerint nem feleltek meg az Általános Szerződési Feltételeknek - ilyen esetekben pedig az ÁSZF szerint minden figyelmeztetés nélkül kiszabhatják a büntetést. Erre egyébként nem csak az apróbetűs rész utal, az alkalmazás is figyelmezteti a felhasználókat a fotózásra.

Sokba fájt a Pénzcentrum egyik olvasójának a GreenGo-s utazás: mint elmondta, szokás szerint bérelte ki az egyik, lakhelyéhez közel parkoló autót, hogy reggel eljusson a munkahelyére, pár perc után pedig le is parkolta azt. A bérlés lezárásakor körbe is fotózta az elektromos bérautót, ahogyan azt szerinte az alkalmazás megköveteli.

Azonban nem csak a megszokott, 1000 forint körüli bérleti díjat számították fel neki: nem sokkal később érkezett a GreenGo-tól egy 30 ezer forintos számla is. Ezt a cég azzal indokolta, hogy olvasónk nem megfelelő fotókat töltött fel, amikor lezárta a bérlést.

Az ügy kapcsán megkerestük a Green Go-t, a cég pedig közölte,megvizsgálták a konkrét esetet, olvasónk a rendszerük szerint csak két képet készített a szükséges négy helyett. Ezen a 2 képen csak az autó hátsó része látható (rendszám nélkül), az eleje és a rendszám nem, így azok az autó állapotának ellenőrzéséhez nem adtak teljes képet.

Az ügyfél kapott írásbeli értesítést, hogy a nem megfelelő fotózás miatt kötbért kell fizetnie, és hogy 5 nap múlva vonják le az összeget a kártyájáról, erre tőle nem érkezett válasz.

- írták, majd hozzátették, minden esetben az Általános Szerződési Feltételek szerint járnak el, ez alapján minden bérlés zárásakor a felhasználónak 4 képet kell készítenie, amelyeken látható az autó mind a 4 oldala és a rendszám is.

Ez az ÁSZF-ben pontosan így szerepel: 5.1.2.4.Bérlő a bérlés lezárásakor – figyelemmel az őt az ÁSZF 5.3.2. és 5.4. pontjai alapján terhelő tájékoztatási kötelezettségre is – köteles legalább 4, a Személygépkocsi rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának és az ÁSZF szabályainak megfelelő – különösen annak rongálástól mentes módon történt – használatának és sérülésmentességének igazolására és a kibérelt Személygépkocsi forgalmi rendszámának azonosítására alkalmas, a Személygépkocsi mind a 4 oldalát megfelelően ábrázoló fényképet készíteni a Mobiltelefonos Alkalmazás igénybevételével a bérlés lezárását követő 5 percen belül. Nem csupán az ÁSZF-ben, figyelmeztetjük a fotózásra a felhasználókat, hanem minden egyes bérlés végén az alkalmazásban, felugró ablakban is.

Mint azt a cég hozzátette, a megfelelő (ÁSZF szerinti) fotózásra azért van szükség, mert a károk felderítése szempontjából ezek elengedhetetlenek. Ha kimarad a fotózás, vagy a beazonosításhoz nem megfelelőek a képek, akkor nem tudják megállapítani, hogy kinek a felelőssége volt az esetleges keletkezett kár, melyik felhasználó bérlése, netán a bérlések között keletkezett-e? "Ezzel a lépéssel a felhasználóinkat védjük, hogy minden káresetet pontosan be tudjunk azonosítani" - tették hozzá.

Sőt, az ÁSZF szerint még figyelmeztetniük sem kell a felhasználókat a büntetés előtt:

Ezt nem alkalmazzuk minden egyes esetnél, nem ellenőrizzük az összes, felhasználóink által feltöltött képet, azonban ha káreset történik akkor a készített képek alapján tudjuk felderíteni az esetet és visszavezetni, mikor, kinél, milyen állapotban volt az adott autó. Ha valamelyik felhasználó nem készít képet, vagy nem megfelelőt készít , akkor ez a folyamat megszakad, nem tudjuk egyértelműen kideríteni, kinél történt a káreset. Ilyen esetben a nem megfelelő dokumentációért kötbért szabunk ki – ahogyan a fenti esetben is történt

- húzták alá. A GreenGo szerint nincs sok hasonló esetük, a felhasználók legnagyobb része megérti, hogy a rendszer értük is van. "A megosztáson alapuló szolgáltatások, így a carsharing alapja is, hogy figyelünk egymásra és a közösen használt eszközökre."

Olvasónk elismeri a hibát, a büntetést túlzónak tartja

A cég válaszait elküldtük hibázó olvasónknak is, aki bár elismeri a vétségét, de válaszul több aggályt is megfogalmazott: egyrészt továbbra is túlzónak tartja elsőre a 30 ezres büntetést, szerinte "ötezerből is ugyanígy értenének az emberek, vagy egy nagyon lehordó figyelmeztetésből, esetleg szolgáltatásmegvonásból."

Azt pedig nem érti, hogy az applikáció miért engedi lezárni a bérlést, ha valaki nem töltött fel megfelelő mennyiségű fényképet - már ezzel meg lehetne előzni a hasonló esetek egy részét.