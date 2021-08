Azért ez nem semmi: pokolian megdrágultak a használt és az új autók is Magyarországon

Egy évtizede nem mértek hasonló fokú drágulást az új autók piacán, mint tavaly – adta hírül az RTL Klub híradója.

A csatorna riportja szerint a drágulás akkora, hogy egy átlagos autó 1 millióval kerül többe most, mint a válság előtt. Ennek az oka a szakértő szerint az is, hogy bonyolultabb a gyártás, és alapvetően is magasabbak az általános felszereltségek. A KSH szerint 2019. július és 2021 júliusa között az új autók átlagosan 20,5 százalékkal lettek drágábbak. Egy másik szakértő beszélt arról is, hogy a használt autók árai is növekedtek, ezek is átlagosan 10-20 százalékkal drágábbak, mint a járvány előtt. A legtöbben azonban 1 millió forint környékén vásárolnak továbbra is használt autót.