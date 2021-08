Ismét szárnyal a használtautó-eladás: ezzel számolhatnak még idén a vevők

A hazai használtautó-piacon idén 464 700 személygépkocsi cserélt gazdát július végéig: ez az érték 3,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak volumenét. Ha nem szól közbe újabb válság, a várakozások szerint a piac éves forgalma meghaladja a 800 ezres szintet.

„Bár a legutóbbi két hónap forgalma elmaradt a tavaly ilyenkor mért szinttől, továbbra is erős az aktivitás a belföldi használtautó-piacon – mutat rá Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ez az aktivitás az év hátralévő részében is jó eséllyel kitart majd. Az előző évhez képest eddig 11 százalékkal több új személyautót adtak el, és a használtimport is felpörgött a nyári hónapokban, így várható, hogy a tavalyinál több lecserélt autót hirdetnek meg eladásra a következő hónapokban. Az év második fele rendszerint amúgy is aktívabb az elsőnél. Ezt a trendet idén is legfeljebb a koronavírus-járvány újabb erős hulláma törheti meg.”

A portál elemzői továbbra is a 800 ezres szint körüli forgalmat várnak a használt személyautók belföldi piacán, így könnyen megdőlhet a 2019-ben beállított 808 ezres mindenkori csúcsérték is. A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban továbbra is Opel személyautók cserélnek gazdát, e márkát követi a Volkswagen és a Suzuki: a három márka részesedése együttesen 31 százalékot tesz ki. Jelentős többségükben idősebb autók adásvétele zajlik a piacon: az idén eddig átírt autók 76 százaléka legalább 10 éves volt.

Miközben a használtautó-piacon a 2021 első hét hónapjában gazdát cserélő közel 465 ezer személyautó mennyisége 3,6 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 448 ezres értéket, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 74 400 darab volt, ami 3,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábban mért 77 300-as értéktől.