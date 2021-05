Ezért horror pénz a jogsi Magyarországon: nem csak a benzinár a ludas

Nagyon felment az autóvezetői tanfolyam ára az utóbbi években: a szakértő szerint az óradíjak gyakorlatilag megduplázódtak. Pető Attila ugyanakkor kiemelte, hogy most került "értékére" a jogosítvány Magyarországon, régebben nagyon nyomott áron dolgoztak az iskolák és az oktatók. Aki ma B-kategóriás vezetői engedélyt szeretne, alsó hangon 300 ezer forinttal kell kalkulálnia, már ha nem bukik meg a KRESZ-vizsgán, vagy a forgalomban.

Iszonyatosan megdrágult az autóvezetői tanfolyam Magyarországon: a KSH adatai szerint 10 év alatt 60 százalékot emelkedett a tarifa a tanfolyamon, aminek 2020-ban az átlagára 210 900 forint volt, mialatt ugyanezért 2010-ben még csak 132 170 forintot kellett fizetni. Sőt, 2000-ben még csak 66 670 forintba került jogosítványt szerezni itthon.

De mi állhat az áremelkedés hátterében? Első blikkre mindenki az üzemanyag-drágulásra gondolhat, hiszen az oktatók járműveinek valamivel mennie kell,és a jogszabályok szerint minden tanulóvezetőnek legalább 30 órát le kell vezetnie, mielőtt forgalmi vizsgára mehet - ha pedig elbukjuk a vizsgát, akkor az újabb próbálkozás előtt ismét órákat kell venni az oktatótól.

Ám az üzemanyagár csak egy nagyon kis szelete lehet az egésznek. Legalábbis 10 év alatt a benzin átlagára csupán 6,85 százalékkal emelkedett a KSH szerint - 336 forintról 359 forintra -, a gázolaj pedig 16,25 százalékkal került többe 2020-ban, mint 10 évvel korábban - 320 forintról 372-re drágult.

Ráadásul 2010 óta négy évben volt olcsóbb a benzin, mint tavaly (2012 és 2014 között bőven 400 forint felett volt az átlagár), a gázolaj pedig csak 2010-ben és 2016-ban volt olcsóbb, mint a tavalyi évben. Ezzel szemben az autóvezetői tanfolyamok ára gyakorlatilag konstans növekedett.

Nem csak az üzemanyag drágult meg irgalmatlanul, de a kötelező biztosítás is.

Az egyik legnagyobb alkuszcég árindexe szerint 2016 februárja és idén február között 52,8 százalékkal emelkedtek a kötelező biztosítások díjai.

Ebben az összes személyautóra a Netrisken kötött biztosítás benne van, méghozzá éves díjfizetés esetén. Ráadásul, mint az MNB kgfb-indexéből kiderült, hatalmas eltérések vannak a budapesti és a vidéki árak között: a februárban bemutatott adatok szerint a fővárosban 15 százalékkal emelkedtek a díjak egy év alatt, míg országosan csak 9 százalékos volt a növekedés. Kiderült, hogy a jegybank adatai szerint Budapesten átlagosan 63 ezer forint volt az éves kötelező biztosítás, mialatt azon kívül átlag 38 900 forintot fizettek az autósok.

Messze nem csak a tanfolyamot kell kifizetni

A tanfolyam kapcsán leginkább a vezetési óradíjak emelkedtek meg, ma már átlagosan 6000 forintot kell fizetni egy óráért.

Ugye, ahhoz, hogy jogsid legyen, minimum 30 órát kell vezetni, ami felszorozva 180 ezer forint. De ehhez hozzá kell tenni, hogy Budapesten az óraszám inkább 40-50-ben szokott megállni, mivel a szabályok szerint a vizsga előtt minimum 580 kilométert kell vezetni. A fővárosi forgalomban erre ritkán szokott elegendő lenni a 30 óra

- magyarázta a Pénzcentrumnak a Kresszprofesszorként ismert közlekedési szakember, Pető Attila. Hozzátette, az elméleti tanfolyam 30 és 60 ezer forint közötti áron mozog, attól függ, hogy jelenléti, vagy internetes az oktatás - a tantermi KRESZ-tanfolyam drágább. Emellett szinte minden iskola felszámol 20-30 ezer forint adminisztrációs díjat, hiszen ők intézik a vizsgaidőpontot a tanuló helyett, vezetik a nyilvántartásokat.

Ha ezeket összeadjuk, akkor durván 250 ezer forintra jön ki, és akkor még nem is egy drága iskoláról beszélünk. És akkor még nincs meg az illetőnek a jogosítványa: hiszen kell még vizsgadíjakat fizetnie, orvosi vizsgálatot, elsősegély tanfolyamot. Ezekre még mi az autós iskolában nagyjából 50 ezer forintot szoktunk számolni

- sorolta a szakértő. Ráadásul, mint Pető Attila emlékeztetett Magyarországon a forgalmi vizsgákon nagyjából 50 százalékos a bukási arány, az elméleti részen pedig körülbelül a próbálkozók harmada bukik meg. Úgyhogy simán előfordulhat, hogy valakinek több alkalommal is fizetnie kell a vizsgáért. Hozzátette, bár nem kötelező plusz vezetési órákat venni, ha valaki megbukik a forgalmi vizsgán, de erősen ajánlott:

Budapesten most 3 héttel a bukás után lehet újra próbálkozni, és a vizsgabiztos megnézi a nyilvántartásban, hogy mit csinált a tanuló a bukás óta. Plusz azért majdnem egy hónap alatt sokat felejt az ember, szóval én 5-6 plusz órát szoktam javasolni egy-egy bukás után. Szóval egy bukás esetén nyugodtan kalkulálhatunk plusz 40 ezer forinttal

- vázolta a Kreszprofesszor, aki szerint 300 ezer forint alatt ma nehezen megúszni a jogosítványszerzést Magyarországon.

Egyensúlyba kerültek az árak

2013-ban még csak 2900 forintba került egy óra vezetés, de ha az egész tanfolyamot nézzük, akkor akár a háromszorosára is emelkedhettek az árak Pető Attila összesítése szerint. 2017-ben pedig 3800 forint volt egy óra vezetés - sorolta a szakértő.

Nem arról van szó, hogy az iskolák nyerészkedni akarnak. Régen nagyon nyomottak voltak a díjak, nem voltak reálisak az árak. Az autóvezetői tanfolyamban az a drága, hogy használod az autót: ebben a 30-40 órában elmegy az üzemanyag, kopik a gépjármű, és minden oktató saját autót használ. Összességében 10 évvel ezelőtt nem igazán voltak helyén az árak, sok oktató sumákolt, nem volt helyén az értéke a jogsiszerzésnek

- sorolta a szakértő, aki szerint ezt követte egy jelentős oktatóhiány: az utóbbi 4 évben nagyjából 20 százalékkal emelkedett meg a tanulók száma, mialatt oktatóból nem lett több. Ebből kerekedett az a helyzet, hogy ma Budapesten majdnem fél évet kell várni a KRESZ vizsga után a vezetésre - ez is megdobta az árakat, mert sokan hirdették felárral a gyorsított kezdést.

A szolgáltatás minősége is a helyére került, ma már ha valaki kifizeti az autó használatát, akkor értékes oktatást kap, nem bevásárolni meg ügyintézni mennek a tanárral. Az oktatónak már nem kell sumákolni, hogy ki tudja hozni az üzemanyagot. De gondoljunk csak bele abba is, hogy egy alkalommal kb. 20 kilométert vezetünk Budapesten, amit ha taxival akarnánk megtenni, az olyan 8 ezer forintba kerülne, úgy, hogy a taxis nem tanít, és vigyáz az autóra. Ellenben mi tanítunk, a diákok pedig ütik-vágják az autót, bármennyire is vigyázunk. Úgyhogy ezzel a 6000 forintos óradíjjal nagyjából helyére került a dolog

- mondta Pető Attila, aki szerint nagyjából a '80-as évek óta működik az a számítás, hogy egy jogosítvány tényleges megszerzésének ára kb. egy havi átlagos nettó jövedelmet emészt fel. Ez nagyjából ma is megáll, hiszen a KSH szerint februárban a magyar nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 275 600, a kedvezményeket is figyelembe véve 284 100 forintot ért el.

Ennyi a jogosítvány reálértéke, főleg ha valaki cserébe jól megtanul vezetni. Szokták mondani a diákok, hogy drága a jogsi, én erre azt szoktam válaszolni, hogy ez egy kis költségnek fog tűnni, ha valakinek majd saját autót kell fenntartani, na az lesz a drága. Ellenben egy jó vezetésoktatás megtérül, hiszen az illető biztonságosabban közlekedik

- tette hozzá.

Több biztosítást fizetnek az oktatók?

Arra a kérdésünkre, hogy a vezetésoktatóknak drágább-e a kötelező biztosítás Pető Attila határozott nemmel felelt. Ugyanis semelyik statisztika nem bizonyítja, hogy a tanuló autókkal több baleset történik az átlagnál. Hiszen egy szakképzett, tapasztalt vezetésoktató ül a kocsiban, és azért a diák is több dologra tud figyelni 10-15 óra után.

Az gyakran előfordul, hogy a tanuló megáll a zebránál, vasúti átjárónál, ilyenkor pedig a mögötte jövő beleszalad, "de ilyenkor a hátulról érkező a ludas, nagyon kevés sajáthibás oktatóautós baleset történik.

És itt még nincs vége a költségeknek

Ahogy Pető Attila is hangsúlyozta: ha valaki jogosítványt akar szerezni Magyarországon, a számláló messze nem áll meg a tanfolyam költségeinél. Erre jön még a KRESZ vizsga díja, ami most 4600 forint, illetve a forgalmi vizsga 11 ezer forintba kerül.

És akkor itt még nincs vége: ha mindezt letudtuk, el kell mennünk kötelező elsősegély tanfolyamra, ami 12 ezer forintba kerül, majd pedig ebből is le kell vizsgázni, egy alkalom 7900 forintba kerül. Ha pedig mindez megvan, szükségünk lesz még a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatra is, amit 7900 forintért csinálnak meg.

Szerencsére az okmányirodában már nem kell fizetnie annak, aki az első jogsiját teszi le, ugyanis annak kiállítása illetékmentes - amúgy 4000 forintba kerülne.

Ha ezeket összeadjuk, akkor már simán átlépjük a 300 ezer forintos költséghatárt is, mire megszerezzük a B-kategóriás jogosítványt. És akkor még nem vettük bele a bukást, ami a szakértő szerint sem ritka.