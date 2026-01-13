A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken,
Ez nagyon durva: kivégezhetik a volt elnököt, súlyos vádakkal néz szembe
A dék-koreai ügyészség halálbüntetést kért Jun Szogjol volt dél-koreai elnökre arra az esetre, ha bűnösnek találják a tavaly decemberi, sikertelen szükségállapot-kihirdetés ügyében. A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték - számolt be a BBC.
A vádak alapját a 2024 decemberében kihirdetett szükségállapot képezi, amely mindössze néhány óráig maradt érvényben, mégis súlyos politikai válságba sodorta az országot. Jun Szogjolt ezt követően a parlament leváltotta, majd letartóztatták, és bíróság elé állították.
A volt elnök tagadja a vádakat: azt állítja, hogy a szükségállapot csupán szimbolikus gesztus volt, amellyel az ellenzéki párt szerinte elkövetett visszaéléseire akarta felhívni a közvélemény figyelmét.
A lázadás vezetése – a legsúlyosabb vádpont – halálbüntetéssel vagy életfogytiglani szabadságvesztéssel büntethető.
A dél-koreai jog értelmében az ügyészségnek e két lehetőség közül kell választania a vádiratban. Jun Szogjol perét összevonták két másik magas rangú tisztségviselő, Kim Jonghjun volt védelmi miniszter és Cso Dzsihjo volt rendőrfőnök ügyével. Az ítélethirdetésre várhatóan februárban kerül sor.
Dél-Koreában közel harminc éve nem hajtottak végre kivégzést. 1996-ban Cson Duhvan volt katonai diktátort ítélték halálra az 1979-es puccs miatt, büntetését azonban később életfogytiglanra enyhítették.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ügyészség azzal érvel, hogy bár a szükségállapot idején senki sem halt meg, Jun Szogjol szándéka ugyanolyan erőszakos volt. Tanúként hallgatták meg azt a katonai parancsnokot, aki vallomásában elmondta: a volt elnök utasítást adott parlamenti képviselők letartóztatására. Bizonyítékként mutatták be továbbá az egyik tervező feljegyzéseit is, amelyekben több száz ember – köztük újságírók, szakszervezeti aktivisták és képviselők – "eltávolításáról" esett szó.
A volt elnök hónapok óta előzetes letartóztatásban van, és több büntetőeljárás is folyik ellene. Az igazságszolgáltatás akadályozása és egyéb bűncselekmények miatt az ügyészség egy másik ügyben már tíz év börtönt kért rá.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország
Az iráni külügyminiszter szerint felvételeik vannak a tüntetők felfegyverzéséről, és hamarosan vallomásokat is nyilvánosságra hoznak.
Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben
Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.
Ezzel nem biztos, hogy számolt Donald Trump a venezuelai akció előtt: rossz híreket közölt vele az Exxon Mobil
Az Exxon vezérigazgatója kiemelte, hogy tartós befektetési védelemre és a szénhidrogén-törvény reformjára van szükség.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Rejtélyes projektbe fogott közösen Kína, Irán és Oroszország: itt tűntek fel a hadihajóik, mire készülhetnek?
Trump korábban "Amerika-ellenes" politikával vádolta a BRICS nemzeteket.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e
Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.
Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban
Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
A hidegháború alatt Grönland stratégiai elhelyezkedése rendkívüli befolyást biztosított Dániának Washingtonban.
Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.
Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pénteken arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, és olyan helyre utazzanak, ahol rendelkezésre...
Az Egyesült Államok fenyegetései komoly feszültséget okoznak Latin-Amerikában, miután Donald Trump katonai beavatkozást helyezett kilátásba.
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.
500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.