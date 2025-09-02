2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
26 °C Budapest
Nézet a viharfelhőkre a földről, erőteljes zivatar kialakulása.
Világ

Napos reggel, viharos este: drámai fordulat az időjárásban

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 07:07

Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.

A déli óráktól nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők, délután pedig a nyugati határszélen már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Estére a Dunántúl nagy részén is számítani lehet csapadékra.

A szél is egyre inkább megélénkül: napközben még délről fúj, estétől viszont egyre többfelé északira fordul. A zivatarok környezetében erős, olykor viharos széllökésekre is készülni kell.

Az éjszakai minimum-hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a szélvédett északi völgyekben lehet a leghűvösebb. Napközben azonban marad a kánikula: kedden 28–33 fokot mérhetünk, a nyugati határszélen lehet ennél kicsit frissebb az idő.
Címlapkép: Getty Images
