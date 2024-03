Olyan időjárási mintát vettek észre, ami mindent megváltoztat: ijesztő, ami következik

A Karib-tenger, a Bengáli-öböl, a Dél-kínai-tenger, valamint Alaszka és az Amazonas egyes részei idén várhatóan a valaha mért legmelegebb 12 hónapos időszakot élik meg az El Nino időjárási minta miatt - derül ki egy éghajlati modell előrejelzéséből, amelyről a New Scientist számolt be.

A globális felszíni hőmérséklet a világ nagy részén jelenleg minden eddiginél magasabb. Ennek fő oka a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó szén-dioxid-kibocsátás okozta felmelegedés. De ezen felül a 2023 közepén kezdődött erős El Nino még tovább emeli a hőmérsékletet.

Az El Nino idején meleg víz áramlik a Csendes-óceán felszínén Dél-Amerika felé. Ez a hatalmas meleg vízfelület nagy mennyiségű óceáni hőt juttat a légkörbe, ami a felszíni hőmérséklet emelkedését okozza. A La Nina néven ismert ellentétes fázisban ez a folyamat megfordul: hideg víz terjed a Csendes-óceán felszínén Dél-Amerikától távolodva, elnyelve a hőt a légkörből és csökkentve a felszíni hőmérsékletet. Ez azt jelenti, hogy a globális felszíni átlaghőmérséklet az El Nino fázisokban általában rekordszintet ér el, majd a La Nina idején csökken.

Ezek azok a helyek, ahol a szélsőségeknek fokozott kockázata lesz, és ezek a szélsőségek valóban károsak

- mondja Michael McPhaden, aki a NOAA csendes-óceáni tengeri környezetvédelmi laboratóriumában dolgozik. Hozzátette: Károsak az emberi egészségre, és növelik az erdőtüzek kockázatát. Az óceánokban pedig növelik a tengeri hőhullámok kockázatát, amelyek károsítják a tengeri ökoszisztémákat, a halászatot és a korallokat

McPhaden és kollégái egy olyan számítógépes modellt használtak, amely az El Nino mellett az aeroszolszennyezést és a vulkánkitöréseket is figyelembe veszi, hogy megpróbálják megjósolni, hogy a világon hol fog rekordmeleg előfordulni. Regionális előrejelzéseik a 2023 júliusától 2024 júniusáig tartó időszakra vonatkozó átlagos felszíni hőmérsékletre vonatkoznak.

A csoport két forgatókönyvet vett figyelembe: egy erős és egy mérsékeltebb El Nino-t. Most már egyértelmű, hogy egy erős El Niñónak nézünk elébe - sőt, McPhaden szerint ez valószínűleg az 1950 óta eltelt öt legerősebb El Nino közé fog tartozni. Az erős El Nino forgatókönyv esetében a kutatócsoport előrejelzése szerint

a globális felszíni átlaghőmérséklet 2023 júliusa és 2024 júniusa között 1,1 és 1,2°C-kal lesz magasabb, mint az 1951 és 1980 közötti átlag.

Ez a New Scientist számításai szerint 1,4-1,5°C-kal haladja meg az 1850 és 1900 közötti átlagot, amelyet az iparosodás előtti viszonyítási alapnak tekintenek. A hőmérsékleti rekordok máris megdőltek a jelenleg is tartó El Nino során, különösen a trópusokon - mondta Maximiliano Herrera, a szélsőséges hőmérsékleteket nyomon követő független klimatológus. Ez most egy szuperrekord. A rekordmeleg tartós és megkerülhetetlen.

Az 5 legdurvább környezetrombolás ma Magyarországon

„A természet és az ember kapcsolata nagyon hasonló Magyarország és az EU viszonyához: annak ellenére, hogy részei vagyunk, folyamatosan harcban állunk vele. Erősködünk, de a végén nagyon valószínű, hogy mi fogjuk megszívni” – mondta el Litkai Gergely a Pénzcentrum vlogjának, a CashTag-nek még tavaly ősszel. Az adás azzal foglalkozott, mi az 5 legégetőbb hazai természetvédelmi probléma. Cikkünket a témában itt olvashatod, az epizódot pedig itt nézheted meg: