Újabb lépés az elnökjelöltség felé: a második előválasztást is nagy előnnyel húzta be Donald Trump

A második republikánus előválasztást is behúzta Donald Trump. A következő február 24-én lesz Dél-Karolinában.

A második republikánus előválasztáson is győzedelmeskedett Donald Trump volt elnök, ahogy az előzetes felmérések alapján számítani lehetett rá, New Hampshire-t is simán hozta. Egyetlen kihívója, a korábbi kormányzó és ENSZ-nagykövet Nikki Haley a veresége ellenére sem tervez visszalépni, kitart kampánya folytatása mellett. A BBC szerint a szavazatok 70%-ának összeszámlálása után Trump kényelmes, 54,4%-os előnnyel vezet Haley előtt, aki 43,6%-on áll.

A következő republikánus előválasztás február 24-én lesz Dél-Karolinában, ahol az 52 éves Haley korábban két cikluson keresztül kormányzó volt. Ugyanakkor a felmérések szerint itt is Donald Trump a fő esélyes. Haley kampánya során már eddig is több alkalommal is felemlegette a várható jelöltek életkorát, várhatóan ezzel az üzenettel fogja folytatni is.

Két 80 éves embert akarnak látni az elnökválasztáson?

- tette fel a kérdést korábban egy nagygyűlésén.

Címlapkép: Eduardo Munoz, MTI/MTVA