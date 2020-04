Szinte hihetetlen: ennyi üveg bort vesznek egyetlen év alatt a hazai Lidl-diszkontokban

23,7 millió palack bort értékesített itthon és a nemzetközi piacokon 2019-ben a Lidl Magyarország. A diszkontlánc közleménye szerint több mint 5 milliárd forint értékben exportált borokat, így már a teljes magyar palackos borexport közel 30 százalékát tudhatják magukénak, míg az itthoni értékesítés rekord szintre ugrott közel 12 millió palack eladásával.

A közleményben kiemeleik, hogy a vállalat célja - összhangban a kormányzati törekvésekkel - a hazai borászatok exporttevékenységének támogatása és külpiaci pozíciószerzéseinek elősegítése. Megjegyzik, a vállalat 2014-ben indította el a magyar borászatokat, pincészeteket támogató Lidl Wine Expo Hungary programját, amelynek köszönhetően évről-évre folyamatosan nő a hazai borok népszerűsége itthon és külföldön egyaránt.

A vállalat Európa szerte 12 országba 142-féle magyar bort exportált az elmúlt évben, amelyek közül a top 3 felvevő piacot Németország, Lengyelország és Nagy-Britannia jelentette. A legnépszerűbb borfajtáknak pedig a szürkebarát, a királyleányka, az Egri Bikavér és a Tokaji Furmint bizonyultak.



A külpiaci sikerek mellett kiugróan teljesítettek a magyar borok itthon is, a Lidl Magyarország polcairól közel 12 millió palack fogyott, ami majdnem 23 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A hazai tendenciákról elmondható, hogy a magyar vásárlók a magyar borokat részesítik előnyben, az állandó kínálatban szereplő termékek közül pedig az Irsai Olivér a legnépszerűbb.

Emellett kedveltek a könnyed rozéborok és a tradicionális gyümölcsös vörösborok is. A magyar fogyasztókat továbbra is az árérzékenység jellemzi, de a vásárlók sokkal nyitottabbak és egyre növekszik az érdeklődés a minőségi borok felé, így egy-egy üveg palackért hajlandók akár magasabb árat is kifizetni.