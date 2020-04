Szemüveges vagy? Vigyázz rá, most igencsak problémás újat venni

Ötödik hete tart a karantén, aki csak teheti, otthon van, szülők, gyerekek egyaránt. Az élet ugyan nem állt meg, de mindenképpen megváltozott ahhoz képest, amilyen pár hónappal ezelőtt volt. Ami korábban nem okozott volna különösebb nehézséget, most kellemetlenséggel járhat, például egy új szemüveg beszerzése, mert az előző tönkrement. Utánajártunk, milyen lépéseket hoztak a járvány kirobbanása után az optikák, és hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki most szeretne új szemüveget készíttetni.

Egy, másfél hónappl ezelőtt, ha valaki véletlenül leejtette a szemüvegét, az bement a legközelebbi vagy az általa leginkább kedvelt optikába, ahol egy optometrista szakember vagy szemész elvégezte a szükséges látásvizsgálatot, majd megtörtént a tökéletes keret kiválasztása, és napokon belül megérkezett a megfelelő szemüveg.

Most azonban nem feltétlenül megy ennyire gördülékenyen a dolog. Március 17-től az üzletek délután 3 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzleteket és a gyógyszertárakat. Vagyis

a kihirdetett kormányrendelet szerint az optikák is rövidített nyitva tartással üzemelhetnének.

Valójában viszont a járványhelyzetre való tekintettel sok magánoptika döntött úgy, hogy csak a hét néhány meghatározott napján nyit ki, de arra is van példa, hogy az üzletet a tulajdonosok határozatlan ideig bezárták, ugyanakkor megrendeléseket fogadnak például e-mailen vagy telefonon keresztül.

Van olyan optika is, amelyik április közepén webáruházat is elindított. Arra is találtunk példát, hogy ugyan az optika üzletét átmenetileg az utcai forgalom elől bezárták, előzetes időpont egyeztetéssel lehetőséget biztosítanak látásvizsgálatra. Ez alatt az idő alatt egy ügyfél tartózkodik az üzletben a védőfelszerelést viselő szakemberrel, és ha a vevő nem rendelkezik ezekkel, akkor számára is biztosítanak szájmaszkot, gumikesztyűt, kézfertőtlenítőt.

A látásvizsgálat során az archoz közel kerülő eszközöket (próbakeret, próbalencsék) fertőtlenítő lemosással készítjük elő. Mindezek mellett szemüvegkereteinket minden próba után UVC sterilizátorban fertőtlenítjük, és HEPA szűrővel ellátott légszűrő berendezést üzemeltetünk a levegő tisztítása érdekében

- írják. Az optikák tehát gyorsan alkalmazkodtak az új helyzethez, igyekeznek minimalizálni a fertőzés kockázatát és közben kiszolgálni az ügyfeleket.

Az optikai láncoknál kikerülhetetlen a személyes megjelenés

A két legnagyobb optikai lánc, az Ofotért és a Vision Express is reagált a helyzetre, azonban náluk az új szemüveg vagy kontaktlencse rendeléséhez elengedhetetlenül szükséges az üzletben való személyes megjelenés. Mind a két lánc üzleteiben módosult a nyitvatartási idő, bizonyos boltok csak a hét meghatározott napjain vannak nyitva, és délelőtt 9:00-12:00 között a 65 év feletti vásárlókat, dél és délután 3 óra között pedig a 65 évnél fiatalabb vásárlókat várják.

A látásvizsgálat is korlátozottan működik.

Felhívtuk mind a két cég vevőszolgálatát, és ugyanazt a választ kaptuk mind a két helyről: ha valaki most szeretne szemüveget készíttetni, reggel, a nyitás időpontjában hívja fel azt az üzletet, ahová menni szeretne, és aznapra tudnak neki időpontot biztosítani, amennyiben épp aznap van látásvizsgálat. Napokkal előre azonban nem biztosítanak időpontot.

A vevőszolgálat munkatársai hangsúlyozták, nincs kialakított protokoll az online rendelésre, a látásvizsgálat abban az esetben úszható meg, ha valakinek van 4-5 hónapnál nem régebbi orvosi lelete, ami igazolja, milyen dioptriára van szükség.

Az Ofotért ügyfélszolgálatán azt is megtudtuk, hogy ha valaki egy idős hozzátartozója számára szeretne új szemüveget rendelni, az orvosi lelet mellett szükség lesz egy a meghatalmazó által aláírt meghatalmazásra, amely szerint a hozzátartozó elindíthatja a szemüvegrendelést a meghatalmazó számára. Viszont ezek birtokában is el kell menni valamelyik boltba és személyesen megrendelni a szemüveget.

Az óvintézkedésekkel kapcsolatban a Vision Express vevőszolgálatán közölték, elméletileg annyi vásárló tartózkodhat az üzletben, ahány eladó van, de megjegyezték, hogy mivel nincs biztonsági szolgálat, bizonyos üzletekben olykor azért feltorlódnak a vevők.

A Vision Express hivatalos megkeresésünkre is válaszolt, azt írták, az 1 éven belül készített szemvizsgálati eredmények alapján a szükséges dioptriától függően, egyfókuszú lencse esetében (például olvasó szemüveg, távollátás) akár 1 órán belül el tudják készíteni az új szemüveget, így nem szükséges egy későbbi időpontban újra visszamenni az üzletbe. Abban ez esetben azonban, ha valaki romlást érzékel látásában a korábbi eredményeihez képest, és ez akár mind az olvasás és a távollátás esetén jelentkezik, szükségesnek tartják az újbóli szemvizsgálatot, és ennek megfelelően az egyedi, illetve például a multifokális lencse esetében az egyéb paraméterek személyes egyeztetését a pontos illeszkedés és tökéletes látásélmény biztosítása érdekében.

Gördülékenyen megy az online rendelés

Vannak olyan webshopok, ahol már a koronavírus megjelenése előtt gördülékenyen ment az online rendelés. Aki tudja, pontosan milyen lencsére lenne szüksége, annak könnyű dolga van: pillanatok alatt meg tudja vásárolni a szemüveget a megfelelő lencsével, vagy a kontaktlencsét.

A Szemüvegek.hu ügyfélszolgálatától megtudtuk, hogy bizonyos esetekben azonban itt sem lehet megúszni a személyes találkozót. A progresszív lencsék és a több fókuszú szemüvegek elkészítéséhez mindenképpen szükség van egy látásvizsgálatra.

Náluk is kiemelt figyelmet fordítanak a fertőzés kockázatának minimalizálására, ezért kérik, a vevők az üzletek felkeresésekor lehetőleg viseljenek maszkot és kesztyűt. A vevők által felpróbált kereteket azonnal fertőtlenítik, és a polcra csak a sterilizálás után kerülnek vissza.

