Robotok főzik a macskakaját ebben a magyar gyárban: ez lehet a jövő?

Kulcsfontosságúnak nevezte a digitális megoldások térnyerését és az automatizációt a magyar mezőgazdaság felzárkóztatásában Nagy István agrárminiszter a Nestlé robotizált állateledelgyárában tett látogatása során. A település hagyományos aratófesztiválját megnyitó miniszter a kedvezőtlen időjárás dacára is jó gabonatermésre számít.





Előbb az aszály, majd a mértéken felüli csapadék okozott riadalmat a hazai gabonatermelők körében. Az előzetes becslések szerint azonban az időjárási viszontagságok ellenére a nyári aratású szántóföldi növényekből, mintegy 1,7 millió hektárról összesen 8 millió tonna termés betakarítása várható - közölte a miniszter. A nyári aratás még csak most kezdődött meg, és még számos tényező alakítja a végleges eredményeket, de már elmondható, hogy az ország ellátása megfelelően biztosított, és még exportra is bőven jut magyar gabona.

Az aratóünnepséget megelőzően Nagy István meglátogatta a Nestlé Hungária büki gyárát, ahol 40 robot teljesít szolgálatot, amelyek világviszonylatban is egyedülálló technológiával készítenek naponta több millió adag állateledelt. A miniszter látogatása során úgy vélte, célirányos automatizációra és minél szélesebb körben hozzáférhető digitális megoldásokra van szükség a magyar mezőgazdaság versenyképességének fokozásához.

A Nestlé Hungária csak az utóbbi hét évben több mint 43 milliárd forintot fektetett be, és ezzel nem csupán magyarországi, hanem regionális gyártópozícióját is megerősítette legnagyobb svájci befektetőként és munkáltatóként Magyarországon. A 2017-ben - a Nestlé magyarországi történetének legnagyobb, 20 milliárd forintos beruházásával - megvalósított fejlesztés révén a büki lett a Nestlé egyik legnagyobb állateledelgyára Európában. A folyamatos beruházások révén az üzem munkavállalóinak száma - az automatizálás ellenére is - közel 1000 főre emelkedett. A modern technológiának köszönhetően a dolgozók egyre magasabb hozzáadott értékű feladatokat láthatnak el.

A jelentős mértékben automatizált üzem éves szinten 200 ezer tonna feldolgozott élelmiszeripari terméket állít elő, amelynek több mint 90%-át exportálják: a büki gyárból minden nap több mint 50 kamionnyi állateledel indul útnak a világ 42 országába. A Nestlé ezzel a hazai mezőgazdaságnak biztosít exportpiacot, hiszen beszállítói között 85 százalék feletti a magyarországi vállalatok aránya.

Ez a közel 2000 hazai kis- és középvállalat éves szinten 50 milliárd forintot meghaladó értékben szállít árut és szolgáltatást a svájci élelmiszeripari óriás globális hálózatának - közölte Szabó Gábor, a Nestlé Hungária regionális beszerzési vezetője, példaként a Répcevölgye 2001. Kft-t említve. A társaságtól - amelynek termelőszövetkezetként működő jogelődjével a 2000-es évek elejétől tart fenn üzleti kapcsolatot a büki gyár - előbb csak búzát és kukoricát, később tritikálét vásároltak. Két éve azonban már sörárpát is értékesít a kft. a Nestlé olaszországi állateledelgyárának, miközben a büki egységnek logisztikai feladatokat is ellát - tette hozzá Szabó Gábor.

A regionális beszerzési vezető kiemelt fontosságúnak tartja a magyar beszállítók nemzetközi kapcsolatait. Úgy vélte, ezáltal nem csupán globális piaci jártasságra tesznek szert a hazai kkv-k, hanem ez a versenyképességükre és a hatékonyságukra is jótékony hatást gyakorol, aminek javuló minőség és termelékenység az eredője.