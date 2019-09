Ötös erősségű akcióhurrikán tombol a magyar boltokban: futás a Lidl-be, Tescóba

Az akciókban az a legjobb, hogy vannak: méghozzá nem is kevesen! A héten a Pénzcentrum is megírta, hogy most érdemes idényzöldségeket venni, mivel a padlón van az áruk. És hogy még gyönyörűbb legyen a helyzet: a boltok rá is tesznek egy lapáttal, és őrült leárazások kereteiben úgy szórják a zöldséget, gyümölcsöt, mint bolond pék a lisztet. Elnézve az akciós újságokat, nem túlzás kijelenteni: álom az élet! Legalábbis azoknak tuti, akik szeretik a zöldséget, gyümölcsöt.

Komoly mélyponton van egyes zöldségek ára, hiszen már a hazai termést is elkezdték betakarítani: pár hete még 600-800 forintos kilogrammonkénti ár alatt nem lehetett paradicsomhoz jutni, most azonban már 250-300 forintért is hozzá lehet jutni egy kilogramm lédús csemegéhez. Nem csak a paradicsom, hanem a paprika ára is lecsökkent, így eljött az ideális idő a zöldségek bespájzolásához és a lecsó befőzéséhez, mivel ennél már biztosan nem lesz olcsóbb idén a paprika és a paradicsom.

Bár az árzuhanás még nem jelent meg a KSH adatai között, de már júliusban is tapasztalható volt a csökkenés: a statisztikai hivatal ugyan csak a paradicsom árát vizsgálja az említettek közül, de annál is látható a komoly csökkenés. A márciusi tetőponton ugyanis 855 forintot kértek egyetlen kilogramm paradicsomért, addig a legutóbbi, júliusi adatok szerint már csak 499-be kerül a magyarok egyik kedvenc csemegéje - tehát több mint 41 százalékkal lett olcsóbb alig pár hónap alatt.

Hasonló áresés volt az uborkánál is: a tengerimalacok kedvencéből a márciusi tetőzéskor 781 forint volt egy kiló, de ez júliusra 41,5 százalékot esett, 457 forintos kilónkénti árra. Ahogyan a csárton is látszik, a paradicsom és az uborka ára zuhant nagyot, a többi vizsgált zöldség és gyümölcs árában nem tapasztalható ennyire radikális változás - bár a narancs ára is jól kilőtt február óta.

Látható tehát, hogy most érdemes kihasználni a negatív görbét, és bespájzolni a szezonzöldségekből, na meg a gyümölcsökből. Ha pedig az alapból alacsony árak nem lennének elegek, akkor a boltok még akciókkal is megfejelik ezeket! A Pénzcentrum most végigböngészte az akciós kiadványokat a legnagyobb zöldség- és gyümölcsleárazásokért, hogy neked már csak el kelljen menned a boltba megvenni a őket. Álom az élet, nemde?

Gyönyörű az akcióhelyzet!

"Kár lett volna disszidálni!" - gondolja mindenki, aki meglátja az Aldi-újságban, hogy 33 százalékkal csökkentették a krumpli árát, így most csak 399 forintért kapható egy két kilós csomag. Van még fürtös koktélparadicsom is, amiből 349 forint egy 450 grammos doboz. Keményen leakciózták a gombát is, többféle is van belőle - egyik sem viszket -, és mindegyikből 379 forintba kerül egy 400, vagy 500 grammos doboz - vélhetően fajtától függ, hogy mekkora a kiszerelés. Könnyen egymásra lehet pakolni a lapos barackokat, ennyiért pedig már meg is éri többet venni: 449-be kerül egy kilónyi az Aldiban. Van még mindig TV-paprika is, aminek harmadával csökkent az ára, most csak 499 egy kiló. A hagymának mégdurvábban levitték az árát: 349 forint helyett most csak 199-be kerül egy kiló.

Alma-alma Pirosalma, a Lidl-ben akciózva: most 598 forint helyett csak 458-ba kerül a két kilós pakk.Le van árazva a banán is: most csak 299 forintért kapható egy kiló, ugyanennyi fehér szőlő 399 forintért kapható. Van még koktélparadicsom is, amiből 250 grammot adnak 299 forintért. A kápia paprika kilójáért pedig 499-et kérnek. Ha pedig karalábé kell, akkor is a Lidl-be menj: most darabját 139 forintért adják akciósan.

Az akcióhurrikán a Tescóban is tombol: a vöröshagyma - keserű magába! - 199 forintba kerül, ennyiért egy kilót adnak. A fürtös paradicsomból ugyanennyi 299 forintba kerül. Keményen leárazták a fehér szőlőt is: most 42 százalékkal olcsóbban, 399 forintért adnak egy kilót. A golden almából egy kiló 249, nektarinból pedig 349 forintba kerül a Tescóban. A kaliforniai paprika kilójáért 699 forintot kérnek. És a koviubi egyik legfontosabb hozzávalója, az ubi is le van árazva: most csak 359 forint belőle egy kiló. Kolompért is megéri most venni: csak 189 forint egy kiló, a makói hosszú petrezselyemgyökérből pedig ugyanez a mennyiség 1199 forintért kapható.

Ha szükséged lenne pár jó fejre, érdemes az Auchanba menni, hiszen ott most csak 148 forintba kerül a fejes saláta - káposztából 188-ba kerül egy megtermett darab. Az édeske paprika mix (nem becézzük, tényleg ez a neve!) 299 forintért kapható, három darab van benne. A lecsó szerelmesei is örülhetnek, hiszen az ahhoz való paprikából egy kiló csak 348 forintba kerül, a kaliforniait pedig 598-ért mérik. Van még őszibarack is, amiből szintén 348 forint egy kiló. Az pedig egyenesen maga a paradicsom, hogy a paradicsom árát is levitték: most csak 278 forint egy kiló belőle. Az akciókoktélból nem maradhat ki a koktélparadicsom sem: rengeteg féle-fajta akciós az Auchanban, 348 és 648 forint között mérik csomagját, mindenki megtalálhatja a kedvére valót!

Remek hírt kaptak az étkezési paprika mániások: a Sparban most csak 49 forint a csípős darabja, a lecsópaprikából pedig 750 gramm 329-be kerül. Van petrezselyemgyökér is, 999 fointért kapható egy kiló. 125 grammnyi áfonyáért 399 forintot kérnek a Sparban, egy ananász meg 329-be kerül. 199 forintért pedig különféle salátamixeket kaphatsz, a fügének pedig egy híján száz forint darabja.