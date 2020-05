Oázis a panelrengetegben: filléres ötletekkel varázsolhatod újjá az erkélyt

Mindössze néhány négyzetméteres erkély is hatalmas áldás a betondzsungelben, különösen a karantén idején. Sokan vannak, akik eddig afféle plusz tárolóként tekintettek a balkonra, ami most jócskán felértékelődött: zöld sziget a betondzsungelben. Tippeket adunk, hogyan lehet a lehető legjobban berendezni a legkisebb balkont is, és segítünk abban is, milyen növényeket érdemes a balkonon nevelni.

Hatodik hete már, hogy aki csak teheti, otthonról dolgozik, a diákok digitálisan, otthonról tanulnak. A magyarok jelentős hányada lakásokba szorult a járvány miatt, a szerencsésebbek legalább az erkélyre ki tudnak menni. A balkon jelentősen felértékelődött most sokak szemében, hiszen egy mindössze néhány négyzetméteres erkély is hatalmas áldás lehet a betondzsungelben, hogy kicsit friss levegőn legyünk, kijussunk a négy fal közül. Sokan vannak, akik a járványhelyzet miatt idén nem utaznak el nyaralni.

Hogy az otthon töltött szabadság is kényelmes és igazán pihentető legyen idén, érdemes lehet újratervezni az erkélyt, vagy épp a kertet,

beruházni néhány kényelmi bútordarabra, olyasmikre, amikre már régóta vágytunk, de eddig nem engedtük meg magunknak, mert azt gondoltuk, úgysem használnánk ki. Idén ugyanis a korábbi évekhez képest valószínűleg több időt fogunk az erkélyen, teraszon vagy a kertben tölteni.

Ha kicsi az erkély

Nem kell hatalmas tér ahhoz, hogy kényelmes, szinte minden igényt kielégítő erkélyünk lehessen. Persze, nagyon okosan kell megválogatni a bútorokat.

Fontos a praktikum, kis helyigényű, több funkciós bútorokat érdemes beszerezni



- közölte megkeresésünkre a kika bútoráruház, hozzátéve, a bútorok kiválasztásánál figyelni kell arra is, hogy erős szelet, viharokat kell kiállniuk, így olyan robosztusabb darabokat célszerű választani, melyeknek nem árt, ha esetleg órákon át áztatja őket az eső. A kis tér miatt érdemes lehet összecsukható asztalt, széket beszerezni, vagy akár olyan asztalt, ami egyben tárolóként is funkcionál.

Egy kis erkély esetén célszerű kihasználni a teret függőleges irányba is, vagyis akár beszerezni egy plafonig érő polcot. Korántsem csak virágokat, dísztárgyakat, esetleg led vagy szolár lámpákat helyezhetünk el rajta, de tárolódobozban a szerszámokat, limlomokat is.

Nagyon feldobja az egészen kis méretű erkélyeket is valamilyen szőnyeg, hogy ne a hideg kőre lépjünk ki a lakásból

- írta megkeresésünkre a kika. A műfű szintén jó megoldás lehet.

Nagyobb terasz vagy kert esetén

Ha nagyobb tér áll rendelkezésünkre, választhatunk balkon szettet is, sőt, akár nyugágyat vagy úgynevezett relax széket is, sőt, ha a kertben, teraszon szeretnénk olvasgatni, pihenni, szóba jöhet a kinti hintaszékek, hintaágy, de egy függőfotel is tökéletes választás lehet.

Hatalmas a választék, érdemes mérlegelni, egy kinti bútordarab esetén milyen szempontok a legfontosabbak számunkra: összehajtható legyen-e a nyugágy, legyen-e teteje a függőfotelnek. Más bútort érdemes beszerezni egy fedett teraszra és a kertbe

- javasolja a kika. Noha a kánikula még messze van, már most érdemes a napernyőkre, árnyékolásra gondolni. A napágy mellé jól jön a napernyő is, de egy több gyerekes család jól járhat egy pavilonnal is, amely alatt felállítható egy kis homokozó vagy akár egy felfújható medence.

Az alap bútordarabokon kívül gondolni kell a kiegészítőkre is, akár kis erkélyről, akár kertről van szó, egy-egy díszpárna vagy asztalterítő feldobhatja a balkont, de nagyon kell figyelni arra, milyen színeket választunk: a sötét színek optikailag kicsinyítik a teret, a világos színek viszont tágítják, így a helyiség nagyobbnak, magasabbnak tűnhet.

Kertészkedés az erkélyen

Ha valakinek csupán néhány négyzetméteres erkély áll a rendelkezésére, akkor is termeszthet növényeket. Jó megoldást jelentenek a fűszernövények, mint például a bazsalikom, a rozmaring, a majoranna, a menta vagy az oregánó. Arra viszont érdemes figyelni, hogy sok napfényre van szükségük, és óvni kell őket a hidegtől.

Virágládába ültethetünk paprika és paradicsom palántákat is Mindkettőből akadnak apróbb termésű és növényű fajták, amelyek nem túl helyigényesek. A paradicsomnál például a cseresznye vagy datolya paradicsomok ilyenek, és mindig érdemes inkább a determinált fajtákat választani. A szamóca szintén tökéletes választás, aminek gyönyörűek a virágai, ráadásul hamar termést is hoz.