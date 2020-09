Megfizethető csúcsborok és díjnyertes pezsgő a Lidl polcain: ezeket az italokat keresd

A Pénzcentrum többször írt már arról, hogy a magyar diszkontokban, például a Lidlben szakírók által kifejezetten jónak ítélt borokat lehet beszerezni megfizethető áron. Utánajártunk, vajon milyen szempontok alapján választanak új borokat a szortimentbe, hogyan tud egy magyar borászat bekerülni egy diszkontlánc polcaira és milyen trendeket lát a magyarok bor- és pezsgőfogyasztásával kapcsolatban Herczeg Ágnes, a Lidl borstratégiai tanácsadója.

A Pénzcentrum többször írt már arról, hogy a magyar vásárlók kifejezetten szerencsések, hiszen a diszkontokban vagy hipermarketekben megfizethető áron juthatnak igazán jó minőségű, akár díjnyertes borokhoz vagy pezsgőkhöz. A Lidl akár ezer forint alatti csúcsborait is többször ajánlottuk, most pedig utánajártunk, mégis mi alapján döntik el a diszkontláncnál, mely borok kerülnek a polcokra, hogyan juthat egy magyar borász itala az üzletbe, és hogyan változnak a trendek.

2019-ben a Lidl Magyarország több mint 23,7 millió palack bort értékesített, ezzel pedig megőrizte, sőt tovább növelte piaci részesedését a hazai és külpiaci borértékesítésben egyaránt. A vállalat tovább erősítve vezető borexportőri pozícióját több mint 5 milliárd forint értékben exportált borokat, így már a teljes magyar palackos borexport közel 30 százalékát tudhatja magáénak, míg az itthoni értékesítés rekord szintre ugrott közel 12 millió palack eladásával

- tudtuk meg a diszkontlánctól, amely megjegyezte, kiemelten fontos számukra a hazai bortermelők és pincészetek támogatása. Nem véletlen, hogy a folyamatosan bővülő borszortimentben kiváló, neves hazai borászatok közreműködésével készült saját házasítású borokat is kínálnak.

Az áruházlánc a polcaira kerülő borokat több ezer különböző hazai és nemzetközi bor közül választja ki. A kiválasztás folyamata hosszú és alapos, ahol szakmai szempontok alapján döntenek arról, hogy az adott kategóriában, típusban és árfekvésben a lehető legmagasabb minőségű tételek kerüljenek a vásárlókhoz. Herczeg Ágnes borszakértő, a Lidl borstratégiai tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a bor kiválasztása során fontos azokat a jegyeket megtalálni, melyek a leginkább kifejezik azt a fajtát, amiből a bor készül. Mint mondta, minden bornak harmonikusnak, egyensúlyosnak kell lennie, és kiemelten fontos a komplex ízvilág.

Az áruházlánc borstratégiai tanácsadója elmondta, hogy az utóbbi időben a habzóborok és a pezsgők egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a vásárlók körében, ezeket gyakran koktélalapanyagként is fogyasztják az emberek.

Persze a fröccsözés sem megy ki a divatból. Ezt azért is kedvelem, mert a kulturált és mérsékelt borfogyasztás irányába megy

- jegyezte meg, hozzátéve, továbbra is nagyon keresettek a rozék, bár sokan jósolták, hogy csökkenni fog a népszerűségük. A fiatalok körében pedig különösen az illatos fehér borok hódítanak, de emellett népszerűek a vulkanikus borok, a villányiak, és a balatoniak is. Úgy tűnik, a belföldi turizmus élénkülése magával hozta a hazai borok iránti kereslet növekedését is:

sokan kóstoltak helyi borokat a nyaralás alkalmával, és fedezték fel a hazai borászatokat, amiket aztán tudatosan is keresnek az üzletek polcain.

Noha egyre nő az érdeklődés a minőségi italok iránt, még mindig megvan piaca a legalsó szegmensnek is.

Viszont a jó hír az, hogy ez egyre inkább tolódik felfelé a jobb minőségű palackos borok irányába. Még mindig leginkább az ezer forint körüli borokat keresik az emberek, amiből a Lidlben széles választék található meg. Rengeteg, nemzetközi borversenyen arany- vagy ezüstérmet elnyert bor található ebben az árkategóriában. Olyan borok, amelyek vakkóstolón, nemzetközi zsűri előtt bizonyítanak

- mondta Herczeg Ágnes. Jó példa erre az áruházlánc és a Garamvári Pincészet több éves, közös munkaként megvalósult, kimagaslóan jó ár-érték aránnyal rendelkező, tradicionális eljárással készülő saját márkás Pannon Imperial Extra Dry pezsgője is, ami a 21. VinAgora Borversenyen Champion díjat nyert.

A vállalat mindig is arra törekedett, hogy jó kapcsolatot ápoljon a magyar borászatokkal, amit az is mutat, hogy nagyon sok termelőtől érkezik megkeresés az áruházlánc felé, így nagy szortimentből tudnak válogatni. Minden évben megrendezésre kerül egy borexpó, amire minden borászat jelentkezhet. A beérkező mintákat szakmai szempontok alá vetik a kóstoló során, hogy kategóriájukban a legmagasabb minőséget képviselő borok kerüljenek a diszkontlánc polcaira. Mivel a Lidl állandó kínálata mellett az adott évszaknak, ünnepeknek, eseményeknek megfelelően van úgynevezett akciós kínálat is, éppen ezért több lehetősége is adódik a magyar pincészeteknek arra, hogy bekerüljenek a diszkontáruház kínálatába, ami nagyobb piaci megjelenési és szakmai fejlődési lehetőséget teremt számukra.

Támogatott tartalom A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

Címlapkép: Getty Images