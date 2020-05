Még mindig sok boltban nem lehet kártyával fizetni: sose szabadulunk meg a készpénztől?

A koronavírus-járvány ideje alatt mérte fel a készpénzhasználati szokásokat országos online kutatásában az év innovatív terméke díjjal kitüntetett BlockBen. Kiderült: a megkérdezettek 35 százaléka nem használ készpénzt, ha teheti, közel egyharmaduk viszont kénytelen ezzel fizetni, mert nincs más fizetési alternatíva ott, ahol vásárol. A világjárvány miatt megváltozott mindennapokban folyamatosan nő az innovatív fizetési megoldások szerepe.

A koronavírus-járvány a különböző fizetési megoldásokkal kapcsolatos preferenciáinkat is átírta. Varga Mihály pénzügyminiszter például Facebook-oldalán buzdított készpénz-mentes fizetésre, kiemelve: a koronavírus elleni küzdelem egyik fontos lépése lehet, ha készpénz helyett bankkártyával, mobiltelefonnal, vagy éppen okosórával fizetünk.

Az otthon maradó, csak indokolt esetben kimozduló emberek jellemzően vásárlásaikat is igyekeznek a négy fal között intézni, személyes érintkezés nélkül. A válsághelyzetben a kiskereskedelmi cégek és az éttermek számára is az adott túlélési esélyt, ha megoldották, hogy a vásárlók előre fizethessenek és kontaktmentesen juthassanak hozzá a megrendelt élelmiszerhez, ételhez, egyéb áruhoz.

Mennyire népszerű ebben a helyzetben a készpénz a magyarok körében? Milyen egyéb fizetési megoldásokat használnak? - többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a friss online kutatás, amely március 25. és április 15. között, 167 fő megkérdezésével zajlott, országos mintán.

A megkérdezettek 35 százaléka nem használ készpénzt, ha teheti. Közel egyharmaduk (30,7 %) viszont úgy nyilatkozott, hogy kénytelen készpénzt használni, mert ott, ahol vásárol, nem lehet mással fizetni. Közel negyedük (23,5%) szerint pedig még mindig ez a legegyszerűbb fizetési mód

- mutatja be a kutatás főbb megállapításait Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója. A magyar tulajdonú cég 2018-ban kapta meg az év innovatív terméke díjat a szingapúri Crypto Currency Expón, tavaly pedig az általa fejlesztett érintésmentes fizetési megoldás, a BlockBenPay bekerült a FinTechShow 10 legizgalmasabb digitális pénzügyi újdonsága közé.

A válaszadók negyede csak pár alkalommal fizet készpénzben egy hónapban, de közel ennyi azok aránya is, akik hetente többször, illetve akár naponta több alkalommal is megteszik ezt. A megkérdezettek 8,4 százaléka azért is használja ezt a megoldást, mert nincs saját bankkártyája.

Bankkártyájukat a legtöbben hetente többször használják (28,3%), naponta 13,9 százalékuk, havi néhány alkalommal pedig 15,1 százalékuk fizet vele, túlnyomó többségben bevásárláskor és napi ügyek intézésekor. Bankfiókba a válaszadók 32,5 százaléka nem jár, helyette online intézi banki ügyeit, és csupán a megkérdezettek egyharmada (35,6%) nyilatkozott úgy, hogy negyedévente minimum egyszer felkeresi bankfiókját személyesen is.

A megkérdezettek közel 79 százaléka szokott online vásárolni, és ilyen esetekben túlnyomórészt bankkártyáját használja (76,6%), a második legnépszerűbb megoldás pedig az utalás (33,6%). Az online vásárlást elutasítók között azok vannak többségben, akik nem szeretik megadni az adataikat (58,6%). A válaszadók túlnyomó többségét viszont éppen ezért érdekelné olyan fizetési megoldás, amelyhez nincs szükség banki háttérre, csupán egyetlen okostelefonra (67%).

A kutatás résztvevői magas arányban ismernek innovatív fizetési módokat: kiemelkedik az online bankkártyás (72,9%), a mobiltelefonos (63,9%) és a QR kódos fizetés (48,2%) ismertsége. Ezek a megoldások a világjárvány miatt megváltozott mindennapjainkban még nagyobb szerepet fognak kapni. Magyarországon ezt a trendet támogatja az Azonnali Fizetési Rendszer idei bevezetése is, amely számos innovatív megoldás, például a mobiltelefonos, QR kódos fizetés elterjedését segíti

- fogalmaz Bodnár Viktor.

Címlapkép: Getty Images