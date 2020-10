Leves-botrányba fulladt az ország: annyiba kerül a csak zöldséges, mint a húsleves

2020-ban gyakorlatilag egy zöldségleves gazdagon ugyannyiba került, mint egy alap húsleves. Persze a húsok is drágultak, de a zöldségek árváltozása hajmeresztő, még 5 éves távlatban is. A KSH, illetve az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatait felhasználva kiszámoltuk, mennyibe került levest főzni 2015-ben, és mennyibe kerül most.

Nem véletlen, ha az ember úgy érzi egy-egy hétvégi húsleveshez bizony jócskán megdrágultak a hozzávalók. Na, de akkor mit érez az a valaki, aki "csak" egy egyszerű, ám annál gazdagabb zöldséglevest szeretne készíteni, hús nélkül. Elől járóban annyit, nem sok jót.

Minden drágul

Ha csak az idei tavaszt és nyarat nézzük, áprilisban a fogyasztói árak éves szinten 2,4 százalékot, májusban 2,2 százalékot, júniusban 2,9 százalékot, júliusban 3,8 százalékot, augusztusban pedig 3,9 százalékot emelkedtek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Az élelmiszerárak viszont sokkal keményebb dráguláson mentek át.

A járvány először áprilisban éreztette hatását az élelmiszerárakat tekintve - az élelmiszerek ára átlagosan 8,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi árakhoz képest, egyes termékek pedig tényleg az egekig drágultak: a sertéshús átlagosan(!) 28,9, a párizsi, kolbász 22,3, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 15,1 százalékkal kerültek többe. Májusban az élelmiszerárak éves összevetésben még mindig 8,4 százalékkal drágábbak voltak a tavaly májusi áraknál.

Jött a nyár, a járvány okozta krízis enyhülni kezdett, viszont a 2020. júniusi és júliusi élelmiszerárak még mindig - egyaránt - 7,8 százalékkal haladták meg a tavalyi árszintet. Augusztusban hiába is vártunk további csökkenést: 7,9 százalék volt az élelmiszerár-drágulás.

Húsleves vs. zöldségleves

És ez eddig csak az idei év néhány hónapjának a drágulási mutatója. De a mi a helyzet 5 éves távlatban, százalékos inflációs mutatók helyett pusztán egy háromliteres levesen bemutatva? A hajmeresztő idei éves drágulásokat látva arra voltunk kíváncsiak, mennyibe kerül ma elkészíteni egy teljesen alap, olcsóbb húsleveset, illetve hús hiányában, egy zöldségekkel valamivel gazdagabban megrakott vegán párját. Lássuk először is, hogy milyen hozzávalókból dolgoztunk:

Alap húsleves sertéscombból (2,5-3l):

Sertéscomb (60dkg)

Sárgarépa (45dkg)

Fehérrépa (30dkg)

Zzeller (40dkg)

Hagyma (15dkg)

Vegén zöldségleves gazdagon (2,5-3l):

Sárgarépa (30dkg)

Fehérrépa (30dkg)

Karalábé (1db)

Zeller (40dkg)

Zöldborsó (20dkg)

Gomba (30dkg)

Paprika (10dkg)

Burgonya (30dkg)

Vöröshagyma (15 dkg)

Aztán pedig vizsgáljuk meg azt, hogy a húslevesünk egyes hozzávalóinak az ára hogyan változott 5 év távlatában:

Ahogy a grafikonon látszik, a sertéscomb drágulása nem volt annyira markáns, ellenben a fehérrépa kilós ára annál inkább kilőtt, de ugyanígy drágult még a zeller, és több mint száz forinttal a hagyma ára is.

Most pedig azt nézzük meg, hogy a pusztán zöldségekből készülő levesünk hozzávalóival mi a helyzet:

Jól látszik, hogy a zöldségek közül igazán hajmeresztő változások történtek. A már a húslevesnél is bemutatott fehérrépa kilója már 1 300 forintnál tart, míg zöldborsót jelenleg 1 500 forintért vásárolhatunk egy budapesti piacon, 5 éve ezt még 630-ért tehettük. De 200 forinttal drágább most a csiperkegomba is, 300-al pedig a paprika is.

Lássuk a medvét

A hozzávalók árváltozásának vizsgálata után nem maradt más dolgunk, minthogy a hozzávalók mennyisége alapján kiszámoljuk mennyibe került az alap húslevesünk, illetve a zöldséglevesünk 2015-ben, és mennyibe kerül most. Egy 2,5 - 3 literes húsleves a receptünk alapján

2015-ben 1 350 forintba került megfőzni, ma pedig 1 735 forintba kerül.

A drágulás 5 év távlatában nem kevesebb, mint 28,5 százalékos volt, amit mindössze 5 hozzávaló hozott össze. És akkor a zöldségleves,

2015-ben ez 1 122 forintba került volna, ma azonban 1 680 forintból jön ki.

A drágulás ez esetben 5 év alatt nem kevesebb, mint 50 százalékos volt, összesen 9 hozzávalón. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy 2020-ban egy kilenc hozzávalós vegán zöldséglevest annyiba kerül elkészíteni, mint egy teljesen megszokott alap húslevest. Voltaképpen ezt érezhetik sokan a tárcájukon.

