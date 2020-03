Koronavírus: még a kártyás fizetés sem véd meg teljesen a fertőzéstől

Nincs biztonságban az ember még akkor sem, ha dobta a készpénzt, hiszen a PIN-kódot ugyanúgy be kell írni. Mutatjuk, hogy lehet elkerülni a fertőzésveszélyt!

Arról már a Pénzcentrum is írt, hogy a készpénz potenciális vírushordozó, nem véletlen fertőtlenítik gyakran a járvány alatt a forintbankókat. Ilyenkor kézenfekvőbb és biztonságosabb lehet a bankkártyás fizetés, de az sem nyújt száz százalékos védelmet a koronavírus ellen.

Hiszen hiába nem használunk készpénzt, ha folyton be kell pötyögni a PIN-kódot a kártyaterminálokba, akkor már megint ott vagyunk, ahol a part szakad - olyan felületet kell fogdosni, amit napjában többszáz másik ember is nyomkod. A PayPass-os kártyákat ugyan hozzá sem kell érinteni a terminálhoz, elég közel tenni azokat, de a csalók elleni védekezés miatt 5 ezer forint feletti költésnél mindenképpen be kell írni a kódot. Olykor akkor is kér kódot a terminál, ha 5 ezer alatt veszel valamit, egész pontosa 50 forintonként kell megerősíteni a PIN-kóddal, hogy még mindig a tulajdonosnál van a kártya, nem lopták azt el, és merítik le 4999 forintonként.

Jó megoldás lehet az Apple Pay például, ezzel ugyanis elég a telefonunkat feloldani, és már megy is a fizetés, nem kell gombot nyomni. De egy sokkal kőkorszakibb megoldás is létezik:

Használj valamilyen tollat, vagy ceruzát például, amivel meg tudod nyomni a gombokat (alkalmazható egyébként más nyomógomboknál is), utána meg simán lefertőtleníted kézfertőtlenítővel.