Kiderült az igazság a CBD-olajról: ezt tudnod kell, mielőtt elkezdenéd szedni

A CBD-olaj hazánkban is beszerezhető étrend-kiegészítő, egyre elterjedtebb, egyre több betegség kezelésére ajánlják, azonban a betegek és orvosok körében is még mindig nagy a bizalmatlanság. Ráadásul az ára is borsos: a legolcsóbb - legkevesebb hatóanyagot tartalmazó - kiszerelés is átlagosan 5-6 ezer forint a magyar webáruházakban. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy valójában milyen betegségek, tünetek enyhítésére lehet hatásos a CBD-olaj, kinek érdemes beruházni rá, és hogy mit mondanak a szakértők. Lapunk kérdéseire a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete válaszolt.



A magyar webáruházakban egy 30 ml-es kenderkivonat is - attól függően, hány százalékos koncentrátum - 6000 forinttól, akár több mint 50 ezer forint is lehet egy üvegcsével. Joggal merül fel azokban, akik hallottak a készítmény jótékony hatásairól, érdemes-e megvenni, vagy ez csak egy újabb csodaszernek titulált lehúzás. Manapság ugyanis egyre többféle tünetegyüttesre, betegségre ajánlják a CBD-olajat: migrén ellen, hiperaktivitásra, alvászavarokra, szorongásra, parkinson-kórra, depresszió ellen, de még hányingerre is.

A legtöbben azért bizalmatlanok a termékkel szemben, mert az ismert pszichoaktív dorgra - a kannabiszra, a.k.a. marihuánára (fűre) - asszociálnak a CBD-vel kapcsolatban, ugyanis a kémiai nevén kannabidiolként ismert hatóanyag a kannabisz növény virágzatában termelődik, innen vonják ki. Viszont a trópusi növényfajtákban termelődő THC-vel (tetrahidrocannabinol) szemben a CBD nem okoz függőséget. Ezt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legutóbbi jelentése (2018) is megerősíti, ahogy azt is, hogy a hatóanyagnak nincs káros közegészségügyi hatása.

A WHO azt is megerősítette, hogy a kannabidiol sikerrel alkalmazható az epilepszia-terápiában, és azt is előrevetítették, hogy neuroprotektív, rohamgátló, szorongásoldó, antioxidáns, gyulladásgátló, antidepresszáns, antipszichotikus, tumorellenes hatásai miatt más betegségek kezelésében is hasznos lehet a jövőben, azonban ezzel kapcsolatban még csak tanulmányok vannak, klinikai kísérletek nem igazolták.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (OGYÉI) bejelentett étrend-kiegészítőket tartalmazó lista több mint 380 CBD-készítményt tartalmaz, melyek között van kapszula, pasztilla, tabletta, por, spray, folyadék, olaj, csepp, pipetta, paszta, stb. Közel 80 százalékuk folyékony állagú kivonat (vagy csepp, olaj). Azonban az, hogy ennyi termék került bejelentésre, nem jelenti azt, hogy forgalmazni is lehet.

Sok vásárló reméli a CBD-olajtól, hogy enyhíti kellemetlen tüneteit, és megveszi a kis számú magyar webáruházak egyik drága termékét, vagy külföldről rendeli meg a készítményt. A hatás viszont kérdéses. A Pénzcentrum most megkérdezte a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületét (MÉKISZ), hogy van-e ok a bizalmatlanságra a CBD-olajjal szemben, milyen esetekben lehet hatásos, mire érdemes figyelni az alkalmazásakor.

Pénzcentrum: Hazánkban a CBD-olaj - illetve kapszula, csepp, krém, stb. - alkalmazása még nem nevezhető elterjedtnek, sokan - orvosok és betegek egyaránt - idegenkednek tőle. Valóban van ok erre a bizalmatlanságra?

MÉKISZ: Magyarországon, de ez a többi uniós tagállamra is igaz, a CBD-olaj vagy bármilyen CBD tartalmú étrend-kiegészítő készítmény jogszerűen nem forgalmazható. Ez azt jelenti, hogy komoly ok van a bizalmatlanságra, ha egy termék nevében vagy a csomagolásán a "CBD" megjelölés feltűnik. Ez a termék ugyanis jogszerűtlen és veszélyeztetheti a fogyasztó egészségét.

Jelenleg a CBD nem élelmiszer (nem élelmiszer alapanyag) ezért ahhoz, hogy étrend-kiegészítőkben vagy bármely más élelmiszerben használható legyen, a használatot megelőzően "új élelmiszerként" engedélyeztetni szükséges. Ez költséges és több éven át tartó, hosszadalmas eljárás és nem nyilvánvaló, hogy az eljárás végén a CBD új élelmiszerként engedélyt kaphat majd.

Amik jogszerűen forgalmazhatóak, azok a kendermagot vagy kendermagolajat tartalmazó termékek, amelyek szándékoltan hozzáadott CBD-t nem tartalmaznak (nem tartalmazhatnak). A CBD jelenléte ezekben a termékekben csak szigorú határérték alatt megengedett, abban az esetben, ha a CBD jelenléte a gyártási folyamatból származik elkerülhetetlen szennyeződésként.

PC: A CBD-olaj étrendkiegészítő, és nem gyógyszer. Miért fontos, hogy a betegek is értsék a különbséget?

MÉKISZ: Az étrend-kiegészítők az egészséges embereknek szánt készítmények (élelmiszerek), amelyeknek betegség megelőző vagy gyógyító hatás nem tulajdonítható. A CBD azon túl, hogy jelenleg jogszerűen nem használható élelmiszerek, étrend-kiegészítők előállításához, semmilyen formában nem része az étrendnek, tehát egészséges emberek esetében a CBD bevitele nem indokolt.

Amennyiben terápiás hatást várunk a CBD-től - a népszerűségének éppen a sokoldalú gyógyító hatás ígérete az alapja - akkor gyógyszerkészítményt kell választanunk, amely a betegtájékoztatóban szereplő javallat szerint gyógyító célra használható. Aki CBD tartalmú gyógyszert keres, az hamar rádöbben arra, hogy ilyen készítmény nagyon kevés van és csak nagyon speciális indikációkban használható.

PC: Milyen betegségek esetén lehet javallott a CBD-készítmények alkalmazása?

MÉKISZ: A szakirodalmat kutatva számos CBD hatóanyaggal végzett klinikai vizsgálatot találhatunk. Ezek között vannak ígéretesek is, de mindez nem jelenti azt, hogy a CBD igazoltan alkalmazható a klinikai vizsgálatokban tanulmányozott terápiás területeken, úgymint például Alzheimer kór, daganatos betegségek, epilepszia, gyulladásos állapotok, fájdalom, depresszió, szorongás kezelése.

Aki ilyen céllal ajánlja a CBD tartalmú - amúgy jogszerűtlenül forgalomban lévő - étrend-kiegészítőket, az súlyosan veszélyezteti a betegeket. Az egy általánosan elterjedt tévedés (vagy éppen a fogyasztó szándékolt becsapása), hogy a klinikai vizsgálat bíztató vagy kedvező eredményeit egyesek elegendőnek tekintik ahhoz, hogy a vizsgált hatóanyagról úgy beszéljenek, minta az alkalmas lenne annak a betegségnek a gyógyítására.

A jelenleg Magyarországon is engedéllyel rendelkező CBD tartalmú gyógyszer, amely 100 mg kannabidiolt tartalmaz milliliterenként, az epilepszia kezelésére szolgál. Más hatóanyagokkal együtt alkalmazható olyan rohamok kezelésére, amelyek két ritka állapotban, a Dravet-szindrómában és a Lennox-Gastaut-szindrómában jelentkeznek. Minden más használat indikáción túli alkalmazásnak minősül és csak az OGYÉI egyedi engedélyével lehetséges.

Külföldről rendelve is jogszerűtlen!

A MÉKISZ szaértői arra is felhívták lapunk figyelmét, hogy az Európai Unió Bíróságának egy CBD termékkel kapcsolatos, nemrég publikált döntése alapján felmerülhet az a gondolat, hogy a más tagállamban forgalomba hozott CBD tartalmú termékek jogszerűen Magyarországra is behozhatók az áruk szabad mozgásának uniós alapelve alapján. Ez azonban csak akkor lenne igaz az étrend-kiegészítőkre is, ha a CBD-vel dúsított élelmiszerek, étrend-kiegészítők új élelmiszer státuszát nem egy harmonizált uniós jogszabály alapján mondta volna ki az Európai Unió új élelmiszer munkabizottsága - tájékoztattak. Ez utóbbi esetben ugyanis

a CBD-vel dúsított étrend-kiegészítők minden tagországban egységesen új élelmiszernek minősülnek, és így jogszerűen egyetlen tagállamban sem lehetnek forgalomban

- mutattak rá.

