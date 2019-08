Itt a matek: ennyi pénzből lehet megélni Budapesten egy hónapban

Hiába a mára magyar szemmel brutálisra dagadt lakhatási költségek a magyar fővárosban, Budapest még mindig a világ kifejezetten olcsó nagyvárosai közé tartozik. Igaz, ez az ittenieket nem feltétlenül vigasztalja, hiszen statisztikák szerint egy egyedülálló nőnek vagy férfinak átlagosan több mint 280 ezer forintnyi költséggel kell számolnia, ha talpon akar maradni a fővárosban. Miközben a költségek egy négyfős családnál a statisztikák szerint már 768 000 forintra rúgnak. És akkor más hazai nagyvárosokról még nem is beszéltünk, ott sincs ugyanis kolbászból a kerítés.

Lépten-nyomon azzal találkozik ma az ember Magyarországon, hogy mennyire brutális mértékben megnőttek a lakhatási költségek Budapesten, illetve ezzel párhuzamosan más nagyvárosokban is. Ezen sokan persze hüledezünk, arról azonban már kevesebb szó esik, hogy mennyibe is kerül egy átlagos magyar családnak vagy egy egyedülálló egyénnek az élet a hazai fővárosban vagy más nagyvárásokban. A Numbeo statisztikái alapján a Pénzcentrum most ennek járt utána.

Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás

2019 augusztusi Numbeo adatok szerint egy négy fős család havi költsége ma Budapesten 565 741 forint, amibe a lakhatási költségek nem tartoznak bele. Ezzel szemben egy egyedülálló nőnek vagy férfinak átlagos kiadások mellett 165 628 forintnyi költséggel kell számolnia egy hónapra, és a lakhatás még itt sincs benne az egyenletbe.

Ezekkel a számokkal Budapest az összehasonlított 381 ország közül a 229 legdrágább, ami egyben azt is jelenti, hogy bár a hazai bérek még messze nincsenek nyugat-európai szinten, a magyar főváros bőven az olcsó világvárosok közé tartozik. Igen, még akkor is, ha egy egyszobás lakás bérlése a belső kerületekben átlagosan 156 ezer, míg a külsőkben 116 forint körül mozog.

Persze, ha már egy háromszobás lakásról beszélünk, akkor a statisztikák szerint a belső városrészekben 294 ezer forintot kell kiperkálni, míg a külsőkben körül-belül 202 ezer forintot. Az olcsóság persze mindig relatív fogalom, hiszen például New Yorktól bár 56,31 százalékkal olcsóbb Budapest, ha egy egyedülálló egyén saját maga akarja eltartani magát, és mondjuk egy külsőbb kerületben bérel saját részre egy egyszobást lakást, akkor ahhoz hogy kihúzzon egy hónapot

akkor átlagosan megközelítőleg 281 628 forint összköltséggel kell számolnia.

Ennél tehát nem árt, ha jobban keres az ember, főleg ha félre is szeretne tenni. Egy 4 fős család esetében is elég arcpirítóak a számok, ha szintén azt vesszük alapul, hogy egy 4 fős család mondjuk egy külső kerületben bérel egy 3 szobást lakást, akkor az ő költségeik átlagosan

majd 768 000 forint között mozognak egy hónapban.

Érdekesség egyébként, hogy a portál Budapestről az összesített adatok alatt közvetlenül azt emeli ki, hogy 1 kiló hagyma Budapesten a legdrágább jelenleg Kelet-Európában, 38 másik várossal összehasonlítva.

Mi a helyzet vidéken?

A Numbeo adatait használva megnézhetjük azt is, hogy Debrecenben vagy például Szegeden mennyivel drágább az élet, mint Budapesten. Előbbi város 9,6 százalékkal olcsóbb, mint a magyar főváros, míg Szegeden 13,59 százalékkal olcsóbb az élet.

Mindez részletesebben azt jelenti, hogy Debrecenben egy négyfős család havi költségei kb. 491 798 forintot ölelnek fel, míg egy egyedülálló egyén 145 749 forintból jön ki egy hónapban, mindezt persze a lakhatási költség nélkül kell értelmezni.

Azok ugyanis bérlés esetén, ha egy 1 szobás lakásról van szó a városközpontban, akkor 110 000 forint körül alakulnak, míg a külsőbb kerületekben ugyanezért 75 ezer forintot kell fizetni. Miközben egy három szobás lakás a belvárosban 174 ezer forintba kerül, kívül pedig 128 ezerbe.

Debrecenben tehát egy egyedülálló magyarnak, aki a külsőbb részeken bérel lakást magának, nagyjából 220 749 forintra van szüksége ahhoz, hogy a felszínen maradjon. Ha pedig egy 4 fős családdal számolunk, akik tegyük fel szintén a külvárosban bérelnek egy 3 szobás lakást, az ő költségeik nagyjából 619 798 forint körül alakulnak egy hónapban.

Ezzel szemben Szegeden egy négyfős család költségei 482 607 forintra jönnek ki átlagosan egy hónapban, a lakhatást nem számítva. De ha ehhez mondjuk hozzávesszük, hogy a család Szeged külsőbb részein bérel lakást, akkor az összeghez hozzá kell csapnunk 120 000 forintot, ennyibe kerül ugyanis nagyjából egy 3 szobás lakás. Az összes költséget tekintve ez pár ezer forinttal több mint 600 000 egy hónapra.

Ha egy főre számoljuk ki a költségeket, akkor Szegeden nagyjából 142 115 forintba kerül az élet egy egyedülálló nőnek vagy férfinak, amihez ha hozzácsapunk egy nem belső kerületi 1 szobás lakásbérlést, ami majd 64 ezer forint, akkor azt kapjuk, hogy a déli országrész fellegvárában átlagosan 206 ezer forint kell ahhoz, hogy valaki talpon maradjon.

Szegeddel kapcsolatban érdekesség, hogy a Numbeo azt emeli ki, hogy itt a legolcsóbb a hölgyeknek egy fast fashion (Zara, H&M, stb.) boltban nyári ruhát venni egész Eurpában, 161 várossal összehasonlítva.