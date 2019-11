Itt a hivatalos menetrend: így szállít házhoz ünnepekkor a SPAR webshopja

Kiderült, hogy mikor, és hogyan lesznek nyitva a SPAR üzletei a közelgő ünnepek alatt. Mutatjuk, mikorra tudsz még kiszállítást kérni!

A SPAR az ünnepek idején a nyitvatartását alapvetően a helyi vásárlói kérésekhez igazítja, ott és azon a napokon hosszabbít, ahol és amikor arra a korábbi évek tapasztalatai alapján igény mutatkozott. A boltlánc most egyebek mellett közölte, hogy ahol lehetőség nyílik rá, gondolva a vállalat munkatársaira is, december 24-én 12 órakor bezárnak. December 31-én pedig legalább 14 óráig várják a vásárlókat, de mint karácsonykor, ugyanígy szilveszterkor is tekintettel lesznek a kollégákra.

A SPAR webshopjának kiszállítási rendje az adventi hétvégéken és az ünnepnapokon: