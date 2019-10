Indul a roham a magyar boltokban: nagyot kaszálhat, aki lecsap már most az akciókra

Talán korainak hangzik októberben, hogy kezdjünk el készülődni a karácsonyra, de jobban belegondolva egyáltalán nem az. A boltok is évről évre egyre korábban kezdik a karácsonyi nyomasztást: a Pennyben és a Tescóban már most kiavászkodtak a polcokra a csokimikulások. Amikor valaki november végére, december elejére halasztja az ajándékok beszerzésének megtervezését, előfordulhat, hogy a külföldről rendelt ajándékot már nem fogják kiszállítani, készlethiány miatt nem tudja az ember a tökéletes ajándékot beszerezni, vagy egyszerűen csak kifut az ajándékokra szánt keretből. Azonban, ha valaki jó előre tervez, az ilyen és hasonló problémák elkerülhetőek.

Heteken belül - nagyjából ahogy túl leszünk a halottak napján, de gyakran már az előtt - az áruházláncok polcai tömve lesznek karácsonyi termékekkel. Egy korábbi kutatás igazolta, hogy a magyar emberek többsége (59 százalék) már novemberben vagy korábban elkezdi az ajándékbeszerzést, de decemberben is sokan (41 százalék) vásárolnak. A nemeket tekintve inkább a nők kezdik el korábban az ajándékok begyűjtését, és jobban igyekeznek, mint a férfiak. Emellett ott van azért a másik véglet is, akik az utolsó pillanatra, december második-harmadik hetére hagyják a meglepetések összegyűjtését (19 százalék).

Viszont az tény, hogyha nem tervezi meg valaki időben, kinek milyen ajándékot fog venni, mi az a keret, amelyet nem akar túllépni, gyakran a karácsony közeledtével többet költ last minute ajándékokra, mint kellene. Arról nem is beszélve mekkora stressz az utolsó napokban karácsony előtt kétségbeesett hajtóvadászatot folytatni ajándékok után. Mutatjuk, pontosan milyen érvek szólnak amellett, hogy már október közepén felkészüljünk a karácsonyi vásárlásra.

1. Elkerülheted a túlköltekezést, eladósodást

A december az év egyik legdrágább hónapja, csakúgy mint húsvétkor, az ünnepi időszakban sokkal többet költenek a magyarok is élelmiszerre, és természetesen ajándékokra is. Sokan várják a nagy karácsonyi akciókat, leárazásokat, halogatva a bevásárlást - amely egyrészről jó stratégia lehet, ha valóbban tudunk vele spórolni. Viszont rengeteg akció a karácsonyi időszakban csak burkolt lehúzás és ha engedünk az 50-80 százalékos leárazások csábításának, olyan is kerülhet a kosárba, amire nincs szükség. Sajnos a karácsonyi időszakban jellemző az is, hogy rengetegen eladósodnak, mert nem tudják előre kigazdálkodni az összeget, amelyet elköltenek. Ezért is érdemes gondosan tervezni és még azelőtt elintézni a vásárlásokat, hogy indulnának a karácsonyi akciók, ha már tudjuk, mit szeretnénk vásárolni.

Az átlagos vásárlói kosár 20-25 százalékkal nő az ünnepi időszakban, a vásárlószám pedig mintegy 3 százalékkal

- mondta el tavaly karácsony előtt Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. 2018-ban a Jófogás felméréséből az derült ki, hogy a válaszadó magyar vásárlók többsége (40 százaléka) igyekszik 50 ezer forint alatt letudni az ajándékvásárlást, de szép számmal vannak olyanok is (18 százalék), akik mindössze 5-10 ezer forintot tudnak (vagy akarnak) e célra fordítani. A válaszadók negyede viszont 50 és 100 ezer forint között lőtte be a karácsonyi ajándék költségeit.

Okos tervezéssel azonban le lehet faragni a költségekből: írjuk össze, mire lesz mindenképpen szükségünk, és kezdjük el már most figyelni az akciókat: a tartós élelmiszerekkel nem kell megvárnunk a decembert sem. Jó, ha az ajándékokról is jó előre elkezdjük megírni a listát: hiszen ha már megvannak a fejünkben a beszerzendő árucikkek, van időnk megtalálni a legjobb áron kínált terméket.

Ezen túl, ha már a listánk megvan, és nézelődtünk az árakról, akkor ezzel már könnyen tervezhetünk, mi fér bele most, mit érdemes novemberben megvenni, és mi marad karácsony előttre. Így a költségek jobban eloszlanak ezekben a hónapokban, és nem fogunk túlköltekezni, eladósodni decemberben.

2. Megtalálhatod a "tökéletes" ajándékot

Biztosan sokan jártak már úgy, hogy megvolt az elképzelés a fejükben arról, hogy minek örülne legjobban a párjuk, gyermekük, anyósuk-apósuk, szüleik vagy nagyszüleik, vagy a barátaik, testvéreik, távolabbi rokonaik - de vagy nem sikerült időben beszerezni, vagy már nem volt rá keret. Ez két okból is rettenetesen bosszantó tud lenni: egyrészt amikor van egy ideális ajándék az ember fejében, akinek fontos az ajándékozás, kudarcnak éli meg, hogy mégis csak egy gravírozott bögrét kényszerült helyette adni. Másrészt sokszor az ilyen helyzet kényszerajándékot szül, amit ki kell találni, be kell szerezni, ki kell fizetni.

Ha nem a pénz az akadálya a tökéletes ajándéknak, sokszor a kényszerajándék végül drágább is lesz - mert az ember hajlamos tudat alatt ezzel kompenzálni, aztán természetesen később megbánja.

Attól azért mindenkit óva intenénk, hogy már októberben belehajszolja magát a tökéletes ajándék utáni hajtóvadászatba: hiszen vagy jön az ihlet, és beugrik, mi lenne az, vagy nem jön. Utóbbi esetben teljesen felesleges stresszelni. Viszont az igaz: minél előbb kezdünk el foglalkozni vele, hogy kinek milyen ajándék lenne a megfelelő, annál nagyobb az esélye, hogy időben hasít belénk a felismerés, hogy az elvarázsolt nagybátyánk, akinek mindig kihűl a kávéja, mire megissza egy beépített melegítős bögrétől kiugrana a bőréből, vagy a nagymamánk már nyáron pedzegette, milyen jó előadások lesznek a színházi szezonban...

3. Elkerülheted a stresszelést az utolsó pillanatban

Legtöbbször az ember nem úgy tervezi a karácsonyt, hogy még az ünnepeket megelőző napokon is kénytelen lesz bemenni a zsúfolt plázába, mert valami elmaradt, és az ünnepeknek kimerülten, karikás szemekkel, pattanásig feszült idegekkel vág neki. Nem, többnyire mindenkinek az az elképzelése, hogy a karácsonyt megelőző hetekben szépen mindent elintéz, és nem fog idegeskedni. Viszont ezt sokszor keresztülhúzza az időhiány, a készlethiány, vagy egyszerűen a halogatás.

Kutatók már azt is bebizonyították, hogy bár eleinte segít a ráhangolósdásban, és kellemes érzéseket kelt a sok karácsonyi dal - egy után fennáll a veszélye a mentális károsodásnak.

Az unalom mellett szorongást és stresszt is kiválthat, ha huzamosabb ideig ugyanazokkal a dallamokkal fárasztjuk az agyunkat. Ha pedig valaki az ünnepek közeledtével sokat stresszel az ajándékvásárláson, a pénzügyeken, a munkán, vagy a családi ügyeken, a pszichológusok szerint annak nemhogy kellemes, hanem egyenesen borzasztó érzés meghallani az ünnepi zenéket.

Ha már októberben elkezdjük megtervezni, mit kell beszerezni, akár már most, vagy november már kényelmesen letudhatjuk, amit csak tudunk. A legtöbb karácsonyi ajándék - pl. könyv, ruha, kütyü, ékszer, parfüm, stb. stb. - eláll. Csak el kell képzelni azt a megnyugtató érzést, hogy úgy kezdjük a decembert, hogy a bevásárlólistánk nagyrésze - vagy egésze! - már ki van pipálva, és ott sorakoznak a szekrény tetején a szerzemények, amelyekre már nincsen gond. Maximum a csomagolás. Be sem kell tennünk a lábunkat a túlzsúfolt plázába már a karácsony előtti napokban és még ötféle feldolgozásban meghallgatni a Last Christmast. Ha valaki igazán lelkiismeretes vásárló, és túl van néhány agyonhajszolt karácsonyon, annak már felesleges is a többi érvünk.

+1 Megóvhatod magad a karácsony kudarcától

Boldog ember, akivel még nem fordult elő az a rémálom, hogy nem sikerült egyáltalán beszerezni valamit karácsony előtt. Ez lehet apróság - de tudjuk, hogy egy zacskó megavasodott kókuszreszeléken is múlhat az ünnepek alatt a törékeny kollektív lelkiegyensúly - de lehet nagyobb dolog is. Rém kellemetlen úgy menni rokonokhoz, hogy valakinek nem jut ajándék, vagy

hiába várja mindenki a specialitásunkat, a családi tradícióvá vált tiramisut, ha már nem volt mascarpone a boltban az utolsó pillanatban.

Ilyen helyzeteket már a legtöbben átéltek, vagy legalábbis el tudják képzelni. Ezek elkerülése miatt szokott egyébként megtörténni, hogy gyorsan keres az ember utolsó pillanatban valami kamuajándékot (drágán) vagy kénytelen újratervezni az ajándékok elosztását, hogy legalább egy bonbont tudjon adni a szerencsétlennek, akinek nem lett meg az ajándéka.

Ezért is - és mivel bármikor kiderülhet, hogy megfeledkeztünk róla, hogy az unokaöcsénknek már barátnője van, aki be fog ugrani a családi összejövetelre, vagy mindenki azt hitte a családban, hogy a másik vállalta magára egy bizonyos ajándék beszerzését - érdemes már októberben elkészíteni a tervet, a büdzsét, az ajándéklistát. Így akár kalkulálhatunk előre még a kiszámíthatatlannal is! Egy plusz bonbon, üveg whiskey, polártakaró, karácsonyi mamusz felkerülhet extraként a listára, így van mit előhúzni a kalapból vészhelyzetben. Ha pedig nincsen rá szükség, megajándékozhatjuk vele magunkat.

Meg is érdemeli az ember, hogyha idén hallgat a józan eszére, és végre nem hagyja, hogy a karácsony idegileg és anyagilag teljesen kikészítse. Vegyük át a kontrollt, amíg nem késő!