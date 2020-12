Ilyen akció idén egyszer lesz a magyar boltokban: mindenki ezt vadássza 2 hétig

A szaloncukortól a bejglin át, a halászlébe valóig rengeteg terméket akcióztak le a boltok a karácsonyi hajrában. Érdemes tehát már most végignézni az áruházak akciós kiadványait, és megkezdeni az ünnepi bevásárlást. Így elkerülhetőek lesznek az elkövetkezendő hetek nem túl járványbarát tumultusai, sőt még a pénztárcánknak is jót teszünk. Mutatjuk az 50. hét legnagyobb, karácsonyi élelmiszerekkel kapcsolatos akciót!

Két hét, és itt a karácsony. A készülődést pedig nem érdemes az utolsó napokra hagyni, a koronavírus-járvány miatt ugyanis tanácsos úgy alakítani a dolgokat, hogy elkerüljük a minél nagyobb tömeget a boltokban. Éppen ezért már most, az 50. héten érdemes szemezgetni a bolti akciók között, ugyanis a szaloncukortól, a bejgliken át, különböző halakig rengeteg minden kapható kedvezményesen.

És hogy ez miért is fontos? Tavaly a becslések szerint mintegy 3500 tonna szaloncukor fogyhatott az ünnepi időszak alatt, ami értékben csaknem 6,5 milliárd forintot jelentett. Azt is érdemes tudni, hogy Magyarországon az éves halfogyasztás 30-35 százaléka az év végére esik. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mit, mennyiért tudunk megvásárolni decemberben. A Pénzcentrum soron következő akció-mustrájából kiderül, hogy a legnagyobb boltláncok milyen karácsonyi akciókkal várják a vásárlókat.

Spar

A szpermarketben a 200 grammos diós, mások, kókuszos tekercs 379, a Stühmer 225 grammos szaloncukra (tejcsokoládés trüffel) 1 399 forintba kerül. A 200 grammos Kalifa darált mák ára az 50. héten 499 forint, 16 százalékos leárazás után, miközben a 250 grammos mazsolát szintén ugyanekkora kedvezménnyel vásárolhatjuk meg 249 forintért. A 300 grammos Milka szaloncukor ára 1 949, miközben a Ceres 400 grammos csomagolt bejglije (diós, mákos) 799 forintba kerül.

A Delfrog gyorsfagyasztott halászlé sűrítmény (250g) 27 százalékkal olcsóbban, 289 forintért szerezhető be, míg a Balatonparti fagyasztott pontszeletek 20 százalékkal olcsóbbak most. A 350 grammos csomagolt konya most 120 forinttal olcsóbban, 479 forintért lehet a miénk.

Lidl

A diszkontban a szaloncukor (4 féle ízű) kilója 1 199 forint helyett 999 forintért vihető haza. A friss afrikai harcsafilé 500 grammja 1 499, a pisztrángfiléből 440 gramm 1 799 forint helyett 1 459 forintba kerül, de patagóniai kalmárból fél kilót vásárolhatunk 2 199 forintért is. A gyorsfagyasztott pontybelsőség 200 grammja 999 forintba kerül, miközben a Szigetközi harcsagolyó fél kilóját 899 forintért mérik. A halászlé alap pontyszelettel (1 kg) 1 399 forintért landolhat kosarunkba, de 999 forintért zsigerelt keszeget, kárászt is vásárolhatunk.

Tesco

A hiperben az omlós diós, mákos tekercs (400 g) 599 forint helyett 449 forintért vihető haza, miközben a hiper sajátmárkás csomagolt mákja (200 g) 399 forintba kerül. A Tesco Finest 300 grammos szaloncukorválogatása 2 399 forint helyett 1 699 forintért vihető haza, az engedmény 29 százalékos. Stühmer szaloncukorból többfélét is vásárolhatunk, van olyan válogatás ami 1 699 forintba, de van olyan is ami 2 699 forintba kerül. A Szamos szaloncukra (250 g) 2 199 forintba kerül.

Auchan

Az Auchanban a tisztított pontyszelet kilója 1 599 forintért landolhat a bevásárlókosárban, a nyúzott afrikai harcsa törzs kilója 1 899, míg a ponty vegyes szelet kilója 1 798 forintot kóstál. A Halker halászlé sűrítmény (200 g) 31 százalékkal olcsóbban, 259 forintért vihető haza. Ugyanezen márka pontyszeletes halászléje (1 kg) 1 299 forintba kerül. A Backmint darált mákja (200 g) 449 forintot kóstál, 10 százalékos árleszállítás után.

Címlapkép: Getty Images