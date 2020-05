Így fogunk vásárolni a jövőben is: gyökeres átalakulást hoz a világjárvány

Az elmúlt hónapok eseményei szinte kivétel nélkül kihatottak minden iparágra és szakmára, köztük a közvetlen értékesítésre is. Míg a kereskedelem bizonyos ágazatai most parkolópályára kényszerülnek, egyes termékkategóriák és értékesítési területek kifejezetten szárnyra kaptak. A szociális távolságtartás ellenére, az ágazat digitalizálódásának köszönhetően, a közvetlen értékesítések jelentős része is áttevődött az online térbe.

Kirobbanó egészségtudatosság - változó igények a koronavírus idején

A koronavírus járvány idején sokunknak teljesen át kellett szerveznie az életét a korábban megszokott rutinokhoz, mindennapokhoz képest. A gazdaságban beállt bizonytalanság kihatott a vásárlói kedvre is: sokan elvesztették állásukat, vagy tartva attól, hogy erre sor kerülhet, óvatosabban költekeznek.

Ugyanakkor, egyes termékcsoportokra és vásárlási csatornákra ugrásszerűen megemelkedett a kereslet.

A járványveszélyes időkben - érthető okokból - előtérbe került egészségünk megóvása és a kiegyensúlyozott táplálkozás fontossága.

A közvetlen értékesítés nemzetközi és hazai piacán is évek óta az étrend-kiegészítők, wellness termékek a legnépszerűbbek. Az utóbbi hónapokban a fogyasztói szokások még erősebben elmozdultak egy egészségtudatosabb életforma irányába. Márciusban az egészségmegőrzést segítő multivitaminok és táplálékkiegészítők iránti kereslet még az eddigiekhez képest is ugrásszerűen megnövekedett, új vásárlói rétegek is egyre inkább keresik ezeket a termékeket

- mondta el Endrédi László, a Közvetlen Értékesítők Szövetségének elnöke.

Távolságtartás? Nem probléma a digitális térben!

Az először csak önkéntes, majd hatóságilag is kötelezővé vált "social distancing", azaz a szociális távolságtartás egyértelműen korlátozza a személyes találkozások lehetőségét az emberek között. Ez a termékajánlások és a vásárlási folyamat egészének személyességére építő közvetlen értékesítési iparágat több fronton is kihívás elé állította. A tapasztalatok szerint azonban a közvetlen értékesítők ügyfélkörét alkotó fogyasztók is nagy arányban átálltak az internetes beszerzési csatornákra, amire az ágazat már korábban felkészült.

Az elmúlt évek trendjeivel összhangban, a személyes kapcsolattartás előnyeinek megtartása mellett, a közvetlen értékesítés ma már jelentős részben digitális csatornákon zajlik. Sőt, az új eszközöket legsikeresebben integráló közvetlen értékesítő cégek robbanásszerű fejlődést tudtak elérni. Bár a digitalizálódás mértékében az egyes cégek között volt eltérés, az elmúlt két hónapban kialakult helyzet arra késztette a közvetlen értékesítő vállalatokat, hogy a digitális eszközöket és módszereket a napi gyakorlat részévé tegyék.

Elmondhatjuk, hogy az ágazat komoly fejlődési szintet lépett, melynek hosszú távon mindenképp pozitív hatása lesz a gyors és biztonságos vásárlásra és az üzleti fejlődésre egyaránt

- tette hozzá Endrédi László.

Biztonságos vásárlás, még védettebb fogyasztók

A közvetlen értékesítő cégek kiemelt figyelmet fordítottak és fordítanak továbbra is a járvány terjedésének megakadályozására, a munkatársak és vásárlók védelmére is. Az irodai és ügyféltereket folyamatosan fertőtlenítik, a raktárakban dolgozók munkakörülményeit is a járványhelyzetnek megfelelő szigorú előírások szerint biztosítják. A külföldről érkező áruk néhány nap karantén után vagy fertőtlenítést követően kerülnek forgalomba és online rendelés útján, kizárólag minősített csomagküldő szolgálatokon keresztül, érintésmentesen kerülnek a vásárlókhoz.