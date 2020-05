Gyökeresen megváltoztak a magyarok vásárlási szokásai: ezt tette velünk a járvány

Az egészségügyi vészhelyzet a vásárlási szokásainkat is jelentősen átformálja - mutat rá az EY közel 5000 fő bevonásával készült nemzetközi kutatása. A fogyasztók a jövőben előnyben részesítik a belföldön gyártott termékeket és a társadalmilag hasznos márkák szolgáltatásait, amelyekért akár a jelenleginél is többet hajlandóak fizetni. Az átalakuló igényeket a cégeknek is követniük kell a túléléshez.

Gyökeresen megváltoztatja a vevői magatartást a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzet a fogyasztók 42 százaléka szerint - derül ki az EY Future Consumer Index felméréséből. A nemzetközi tanulmány azt vizsgálta, hogy a krízis milyen hatással lesz a vásárlók viselkedésére.

A válság korai szakaszában leginkább a családunk egészsége, az anyagi helyzetünk bizonytalansága, illetve a korábban mindenki által magától értetődőnek tartott szabadság elvesztése miatt aggódunk

- mondta Demeter Ákos, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó üzletágának partnere. Hosszú távon ezek a félelmek fokozatosan változnak és írják felül a vásárlási döntések során eddig ismert érveket. Azok a döntéshozók, akik időben reagálnak, és megfelelően alakítják termékeiket és szolgáltatásaikat, nagyobb eséllyel kerekedhetnek felül a jelenlegi krízisen" - tette hozzá a szakember. A kutatás a fogyasztók 5 csoportját határozta meg aszerint, hogy milyen szempontok dominálnak vásárlási döntéseik meghozatalában.

1. Kitartók - a válaszadók közel harmada (31%)

A kitartók biztosak abban, hogy a krízis után az élet visszatér a normál kerékvágásba. Egyharmaduk (33%) nem számít arra, hogy a válság bármilyen szempontból megváltoztatná az életét. A legtöbben közülük emiatt nem gondolják úgy, hogy a korábbinál több pénzt fognak költeni vagy más típusú termékeket fognak vásárolni.

2. Felelősen költekezők - a vásárlók negyede

Szerintük a vészhelyzet következményeként globális recesszióba kerülünk. Ez a csoport ezért a jó ügyeket szolgáló, céltudatos márkákat részesíti előnyben, közel kétharmaduk (62%) szívesebben vásárol olyan cégtől, amelyet társadalmilag is hasznosnak tart.

3. Pesszimisták - a fogyasztók ötöde (22%)

A különösen borúlátó válaszadók, akik igyekeznek talpra állni, de arra számítanak, hogy összességében valamivel kevesebbet - egyes javakra viszont sokkal szerényebben - költenek majd, mint azelőtt.

4. Nélkülözők - a vevők 13 százaléka

Ez a legalacsonyabb képzettségűek, a legnagyobb számban munka nélkül maradtak szegmense. Vásárlásaik az alapvető szükségletekre szorulnak vissza, a helyzet rendkívül súlyosan érinti őket.

5. Ifjú hedonisták - a válaszadók tizede (9%)

Majdnem minden tizedik ember abba a fiatalabb korosztályba tartozik, akiknek van munkája, és úgy gondolja, majd mindenre sokkal többet fog költeni. Bár az ő hétköznapjaik változtak meg a legnagyobb mértékben, mégis ők a legoptimistábbak.

Lépéselőnyben a hazai gyártók

A felmérés arra is rámutat, hogy a jövőben a vevők több mint harmada (34%) akár magasabb árat is kifizetne belföldi gyártású termékekért. A vásárlók negyede ráadásul egy általuk megbízhatónak vélt márka (25%) vagy egy etikusan előállított áru (23%), illetve szolgáltatás esetén is mélyebbre nyúlna a pénztárcájában.

