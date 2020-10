Fontos változás jön az OTP-nél: átalakul a kártyás fizetés

Az OTP Bank november 2-án bevezeti az erős ügyfél-hitelesítést az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására. Ezt követően azoknál az ügyfeleknél, akik már megadták azonosítás céljából mobiltelefonszámukat a banknak, előfordulhat, hogy több lépésben kell megerősíteniük, hogy valóban ők az internetes vásárláshoz használt betéti- vagy hitelkártya birtokosai. A bank arra kéri ügyfeleit, hogy akik még nem adták meg érvényes mobiltelefonszámukat a banki azonosításhoz, tegyék meg azt időben, mert az Európai Unió előírásainak megfelelően 2021. január 1-től már csak így tudnak európai kereskedőtől bankkártyával vásárolni az interneten.



Hamarosan új szintre lép az OTP Banknál az internetes bankkártyás vásárlás, mivel az erős ügyfél-hitelesítés1 keretében a bankkártya-birtokosoknak több lépésben kell majd igazolniuk, hogy valóban ők az internetes vásárláshoz használni kívánt kártya birtokosai. A változtatás a kártyabirtokosok adatainak védelmét szolgálja és a visszaélések számának csökkentését célozza.

Már november 2-ától találkozhatnak többlépcsős azonosítással azok az ügyfelek, akiknek be van állítva a Bbank Internetes biztonsági kód szolgáltatása, tehát internetes betéti- vagy hitelkártyás vásárláskor egy SMS-ben kapott kóddal hagyják jóvá a fizetést. Találkozhatnak többlépcsős azonosítással azok az ügyfelek is, akik az OTPdirekt internetes szolgáltatásba való belépéshez adták meg mobiltelefonszámukat. A változás 2021. január 1-jétől azonban már minden bankkártya-birtokost érinteni fog, mivel ekkortól az Európai Unión belüli internetes kereskedőknek és szolgáltatóknak kötelező lesz erős ügyfél-hitelesítést alkalmazniuk a bankkártyás vásárlásoknál. Azoknak az ügyfeleknek tehát, akik még nem adták meg mobiltelefonszámukat a banknak, vagy nem jelezték, hogy változott a korábban megadotthoz képest, lépniük kell, ha jövőre is szeretnének az interneten vásárolni bankkártyájukkal.

Hogyan készüljenek fel a változásra az ügyfelek?

Azoknak az ügyfeleknek, akiknek nincs beállítva a mobiltelefonszámuk a banki azonosításhoz, első lépésként meg kell adniuk azt, és regisztrálniuk kell az internetes biztonsági kód szolgáltatásra bármelyik bankfiókban személyesen.

Akinek már be van állítva a mobiltelefonszáma, de még nem regisztrált az internetes biztonsági kód szolgáltatásra, ezt megteheti a SmartBank mobilalkalmazásban, vagy az internetes szolgáltatáson keresztül, vagy bármelyik saját bankfiókban.

Azoknak is érdemes ellenőrizniük, hogy az érvényes mobiltelefonszámuk van-e rögzítve, akik korábban már megadták elérhetőségüket a banknak.

Akinek már van internetes biztonsági kód szolgáltatása és használja az alkalmazást, november elején a legújabb verzióra érdemes frissítenie azt.

Hogyan azonosíthatják magukat az ügyfelek internetes vásárláskor?

A bank ügyfeleinek kétféle lehetőségük lesz az internetes bankkártyás vásárlásaik többlépcsős jóváhagyására. A legkényelmesebb megoldás, ha a SmartBank mobiltelefonos alkalmazást használják. Így a vásárláskor a bankkártya-adatok szokásos megadása után egy felugró értesítést kapnak a mobiltelefonjukra, amire rákattintva belépnek az alkalmazásba, majd az alkalmazáson belül egy jóváhagyással - például valamelyik biometrikus azonosítójuk megadásával - engedélyezhetik a vásárlást. Azoknak az ügyfeleknek, akik még nem töltötték le az alkalmazást, fontos tudniuk, hogy használatához szerződést kell kötniük.

Az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására a mobiltelefonos alkalmazáson kívül az SMS-ben kapott Internetes biztonsági kódot is használhatják az ügyfelek, amihez november 2-ától már az úgynevezett TeleKódot is meg kell adniuk. Fontos azonban, hogy az alapértelmezett Telekódot meg kell változtatni ahhoz, hogy internetes vásárlások jóváhagyásához használható legyen. A Telekód megváltoztatására az ügyfeleknek a SmartBank mobiltelefonos alkalmazásban, OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy telefonon keresztül, illetve a bank fiókjaiban van lehetőségük. Azok az ügyfelek, akik nem regisztrált felhasználói az SmartBank alkalmazásnak, kizárólag Internetes biztonsági kóddal és Telekóddal tudják majd jóváhagyni az internetes bankkártyás vásárlásaikat.

