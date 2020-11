Figyelem! Új járványügyi szabályok léptek életbe az Auchan áruházakban

Nem lehet helyben enni, korábban zárnak, akárcsak mindenki más és nem működnek a játszóházak. Elviteles rendeléseket azonban fogadnak az éttermek. Ez derül ki abból a körlevélből, amelyet az Auchan küldött szét arról, hogyan tartják be a korlátozó intézkedéseit hipermarketeik üzletsorainak bérlői.

Az új koronavírus miatti intézkedések kezdetétől, tehát múlt szerdától 30 napig az Auchan területén bérlő kisebb üzletekre, azaz fantázianevén az Auchan Korzóra vonatkozó szabályokat ismertette körlevelében a francia tulajdonú áruházlánc. Amint azt a jogszabályok előírják: a vendéglátó üzletekben a helyben fogyasztás nem megengedett.

Ugyanakkor teljesen nem zárnak be: a házhozszállítást biztosító éttermek viszont várják a rendeléseket online vagy telefonon. A kormányrendeletnek megfelelően este 19 órakor zár az egész üzlet, így a bérlők is. Emellett mivel a szabadidős létesítményeket be kell zárni, így az ennek minősülő, az áruházakban lévő játszóterek és játszóházak sem nyitnak ki.

