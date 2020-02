Felesleges pánikszerűen vásárolni: ezzel senki sem jár jól

Ellepték a közösségi médiát és a sajtót is a boltok kifosztott polcairól készült fényképek, azonban az otthoni felhalmozás maximum a koronavírustól való szorongást képes enyhíteni. A boltok szerint nem kell áruhiányra készülni.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg.

Saját raktáraikból és a beszállítói kapcsolat révén is könnyedén pótolni tudja a hazai kereskedelem a fellépő, pillanatnyi áruhiányt - írja a hvg.hu. A hazai beszállítói kapacitás ugyanis az átlagosnál jóval nagyobb forgalmat is ki tud szolgálni Magyarországon - mondta el Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte:

Karácsonykor és húsvétkor is sokszorosa a boltokban a forgalom az átlagosnak. Nyilván az tervezhető és a mostani helyzet nem. Egy-egy információ felrázta a vásárlókat, de a kereskedelem rugalmasan reagálni tud erre.

A kereskedelmi szövetség álláspontja szerint nincs értelme felhalmozni otthon a készleteket. A főtitkár azt is kiemelte, hogy az üzletekben kapható termékek 75-80 százaléka hazai eredetű és a kereskedők a saját raktáraikból, de a kiterjedt gyártói kapcsolatok és a beszállítóik révén is fennakadás nélkül pótolni tudják a boltok készleteit. A kínálatot jónak tartja és a február hagyományosan a legkisebb forgalmú hónapja a kereskedelemnek.

Az áruházakban készült fotókon is látszik, hogy más-más termékek fogytak el, de ilyennel bármikor találkozunk. Ha elfogy valami, pláne ha kapkodva vásárolják fel az emberek, akkor pótolják, ez most is folyamatban van

- tette hozzá.