Így készülnek a boltok a koronavírus járványra: még több szigorítás jöhet

Olaszország után már Ausztriában, Romániában, Horvátországban is diagnosztizáltak koronavírusos beteget, szakemberek szerint idő kérdése, és betör hozzánk is a koronavírus. Erre többen már többféleképpen elkezdtek készülni: az egészségügyi ellátórendszer, Ferihegy, a MÁV, de még a lakosság is. A magyarországi vállalatok is úgy vannak vele, hogy jobb félni, mint megijedni.

Magyarországon a legutóbbi kormányközlés szerint egyelőre nincs koronavírusos beteg. Pánikra nincs ok, de óvatosságra annál inkább. Az mfor.hu megkérdezte a nagyvállalatokat, milyen konkrét elővigyázatossági lépéseket tesznek, hogyan készítik fel a dolgozóikat az esetleges járványra. A cégek töredéke válaszolt csak.

Honnan lesz élelmiszer?



A lakosság már megkezdte a boltok módszeres kifosztását, és a pánik-vásárlási roham feltehetően egy darabig nem is csökken majd. Így a boltoknak többféleképpen is készülniük kell egy esetleges járványra. A Tesco, a Spar és az Aldi nem válaszolt, és Vámos György, az Országos Keresedelmi Szövetség főtitkára is csak annyit közölt, hogy egyedi cégügyekkel nem foglalkoztak soha, minden kereskedő a jogszabályoknak és a hatóságok útmutatása alapján köteles eljárni.



A nagy áruházláncok közül a Lidl válaszolt érdemben, ők közölték, hogy szigorították a munkatársak kötelező kézmosásának gyakoriságát, és széles spektrumú fertőtlenítő szert bocsátottak rendelkezésre, melynek használata szintén kötelező minden kézmosás után.

A vállalat dolgozóit rendkívüli higiéniai oktatásban részesítik, és szükség esetén a vállalat egészségügyi védőmaszkot bocsát rendelkezésre.

Ahol a pénzt tartjuk

Lehetséges, hogy a boltok szerencséje, hogy hó végén indult meg a pánikszerű vásárlás, különben nem biztos, hogy bírtak volna a rohammal. A vásárláshoz ugyanis pénz kell. A pénzhez pedig a bankon keresztül férünk hozzá. A két olasz gyökerű bank már felkészült.

A CIB Bank elővigyázatosságból leállított minden külföldi üzleti utat - nemcsak Olaszországba, hanem mindenhova - , a külföldre tervezett megbeszéléseket telefonon, illetve videóhívásban intézik. Nem kifejezetten a koronavírus, hanem az országban amúgy is jelen lévő influenza miatt pedig még hetekkel ezelőtt felhívták a dolgozók figyelmét azokra az alapvető higiéniai lépésekre, melyekkel megelőzhetik a megfertőződést (ilyen például a rendszeres kézmosás) - ezekkel az új vírus terjedésének is gátat lehet szabni. A CIB a telephelyein szigorította a tisztítási folyamatokat, kézfertőtlenítőket telepített minden mellékhelyiségbe, minden munkatársukat ellátták fertőtlenítőkendő-csomaggal, és a cég a közlése szerint rendelkeznek megfelelő mennyiségű arcmaszkkal is.

Az UniCredit Bank a CIB-bel ellentétben nem fújt le minden külföldi üzleti utat, de megkérte a kollégákat, hogy amelyik utazás nem feltétlenül szükséges, halasszák el, és skypeoljanak a személyes találkozók helyett. A főépületek bejáratainál és a fiókhálózatban is fertőtlenítő adagolókat helyeztek ki, higiéniával kapcsolatos emlékeztető anyagokat függesztettek ki, és minden munkatárs részére előkészítettek egy tisztasági csomagot. Pandémiás tervüket felülvizsgálták, és folyamatosan frissítik az aktuális helyzetnek megfelelően.

Lehet beteg a patikus?



A Béres Gyógyszergyár Zrt. megkeresésünkre azt emelte ki, hogy a cég már 2009 óta rendelkezik Pandémia Kezelési Tervvel. Ez külön kitér a munkaerő fokozott védelmére, például a különleges takarítási, védekezési eljárásokra is. Egyebekben az állami szervezetek által meghatározott javaslatokhoz, feladatokhoz igazodnak. Felállt a Pandémiás Munkacsoport is, mely figyelemmel kíséri a vírushelyzetet.

Mi lesz a multikkal?

Egy olyan autóiparra épült országban, mint Magyarország a tünetek hamar felüthetik a fejüket az ilyen nagy cégeknél. Arra, hogy felkészültek-e egy esetleges járványra az Audi egyelőre nem reagált, a Mercedes pedig még egyeztet a nemzetközi vezetéssel a kommunikációról, a harmadik nagy játékos viszont már most megküldte válaszát.

A Magyar Suzuki Zrt. ideiglenesen törölte a Kínába, Olaszországba és Dél-Koreába irányuló üzleti utakat, illetve a kínai, olaszországi és dél-koreai átszállással járó üzleti utakat.

Valamennyi vendégüktől kérik, hogy nyilatkozzanak arról, jártak-e a belépést megelőző két hétben Kína, Olaszország és Dél-Korea területén vagy utaztak-e kínai, olaszországi vagy dél-koreai repülőtéren átszállással. Ha igen, nem engedélyezik a belépést a vállalat területére - és akkor sem, ha a vendég megtagadja a válaszadást. Az eddig megszokottakon kívül számos további helyen létesítettek antibakteriális kézfertőtlenítő pontokat. Most külön felhívják a dolgozók figyelmét a gyakori kézmosás fontosságára, valamint a megfelelő kézfertőtlenítési gyakorlatra. Az orvosi rendelőjükből légzésvédő maszk kérhető.

Külön nem vettük fel a kapcsolatot velük, de kollégánkhoz eljutott információk szerint az üzleti kommunikáció outsourcinggel foglalkozó Genpact Services Hungary Kft. és a német Knorr-Bremse fékgyártó is egyetlen bejáraton engedi csak be a dolgozókat az épületbe, keddtől fogva mindenkinek mérik a testhőmérsékletét, akinél pedig 38 foknál magasabb testhőt mérnek, azonnal hazaküldik.

Az IBM-nél szerdán tiltották meg több országba is az üzleti utakat, és azt is le kell jelenteni a menedzsmentnek, hogy magánügyben mikor és hova utazna az ember. A kézfogást is megtiltották. Az IT Services Hungary-nál nem lehet üzleti ügyben Olaszországba és Bécsbe utazni, aki pedig más okból megy ki, annak visszaérkezése után kötelezően két hétig home office-ban kell dolgoznia.