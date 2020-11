Ezeket a magyar termékeket keresik a diszkontok polcain

A magyar vásárlók egyre inkább választják a magyar termékeket a boltokban - ezt támasztja alá több, a közelmúltban készült kutatás is . Utánajártunk, vajon melyik termékkategóriában a legmagasabb a hazai termékek aránya, vajon hogy állnak a kiskereskedelmi láncok a magyar beszállítókkal és hogy vajon a járványhelyzetben mennyire változtak a vásárlók preferenciái, felértékelődött-e a hazai termékek szerepe.

Az elmúlt években több felmérés is azt támasztotta alá, hogy a magyarok egyre inkább keresik a hazai termékeket az üzletek polcain. Az egyik 2019-es reprezentatív felmérés szerint két, tulajdonságaiban megegyező, azonos árú termék közül a magyarok 85,9 százaléka a hazait választja, 52,7 százalékuk pedig 10 százalékkal magasabb árat is hajlandó a hazaiért fizetni, a külföldivel szemben, ha az eredetet védjegy igazolja.

Nem meglepő tehát, hogy a magyar kiskereskedelmi láncok, köztük az ALDI is tovább szeretné növelni a magyar beszállítók arányát.

A diszkontlánc állandó szortimentje 2020 októberében mintegy 1800 termékből áll, a kínálatnak pedig több mint 50 százaléka magyar cégektől érkezik

- tudtuk meg a vállalattól. Az üzletlánc áruházaiban a baromfi és a sertéshús kategóriában a legmagasabb a magyar termékek aránya, időnként akár a teljes szortiment magyar forrásból származik. A zöldségek és gyümölcsök esetében jelenleg a termékek mintegy 80 százaléka érkezik magyar termelőktől, ugyanakkor, az arány a húsok és a zöldségek-gyümölcsök esetén is folyamatosan változik, például a szezonalitás miatt. Magas, mintegy 80 százalékos a magyar borok aránya is a diszkontlánc polcain.

Hogyan kerülhet be egy termelő



Miután nagy a kereslet a vásárlók részéről a hazai termékek iránt, és ez a járványhelyzetben sem csökkent, sőt, a tapasztalatok szerint egyre fontosabb, hogy az eddigieknél is jobban támogathassák a magyar termékek előállítóit azzal, hogy magyar termékeket vásárolnak, van igény a kiskereskedelmi láncok részéről a beszállítói kör növelésére.

Azok a beszállítók, amelyek az ALDI-hoz szeretnék bejuttatni termékeiket, először írásban kereshetik fel az áruházlánc beszerzési osztályát. Ha a beszállító által kiajánlott termék illik az a kínálatba, piaci igény mutatkozik rá, megfelel a minőségbiztosítási előírásoknak, továbbá a potenciális beszállító képes teljesíteni a cég által minimálisan kért mennyiségi kvótát, akkor a termék bekerül a naponta rendezett kóstolóra, ahol érzékszervi vizsgálattal, vakteszten döntik el, hogy a termék felkerülhet-e az üzletek polcaira. A kiválasztásnál fontos szempont a minőség és ár kombinációja

- írta megkeresésünkre az ALDI, amely elárulta azt is, a jövőben szeretnék növeli a hazai tejtermékek és pékáruk arányát is.

A tejbeszerzés során például már most is közvetlenül a gyártókkal állnak kapcsolatban és nem nagykereskedőkön keresztül vásárolják meg a termékeket, így az áruházlánc esetében teljesül a Tej Terméktanács beszerzésre vonatkozó ajánlása.

A vállalat együttműködése a magyar gyártókkal szoros, ennek egyik bizonyítéka, hogy az ALDI története során először Magyarországon vásárolt meg egy márkát, az Alföldi Tej Kft. Kokárdás márkáját, amely révén egy új platform jött létre az áruházlánc tejtermék-kínálatának további bővítésére

- tudtuk meg a cégtől.

Magyar termékek a külföldi üzletek polcain

A magyar beszállítóknak azért is éri meg egy világszerte jelen lévő vállalatcsoportba bekerülni, mert korántsem csak a magyarországi, hanem a külföldi üzletekben is megjelenhet a terméke.

Az ALDI-nál nem egyszer volt már erre példa, a lengyelországi üzlethálózatában akciósan kapható volt magyar téliszalámi és nagy kiszerelésű tejföl, továbbá egyéb tejtermékek és magyar borok is elérhetők voltak. Szlovéniában magyar trappista sajtot lehetett venni, és a magyar gomba és málna, valamint magok és aszalványok is elérhetőek volt az ALDI Dél egyes országaiban.

Támogatott tartalom A cikk megjelenését az ALDI Magyarország támogatta.

Címlapkép: Getty Images