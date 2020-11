Ezek voltak az idei Black Friday slágertermékei: a fa alá is kerül belőlük bőven

Idén a járványhelyzet nyomán a háztartási eszközök és tisztítószerek voltak a Black Friday legnépszerűbb termékei, ezekből több mint 43 ezer darabot rendeltek. A játék/baba-mama termékek közel 42 ezres eladott termékkel a második helyre futottak be, a harmadikra pedig a mobil eszközök közel 31 ezer darabos eladással. Az egyedi ajánlatok közül két gépjárműre és tizenkettő féldisznóra is érkezett rendelés, de a belföldi szállások is népszerűek voltak.

A a magyar vásárlók 3,1 millió oldallátogatást, 6,9 milliárd forintos forgalmat generáltak az eMAG idei Black Friday-án: a november 20-án zajlott fekete pénteken több mint 152 ezer rendelést adtak fel, és több mint 293 ezer terméket vásároltak a magyar felhasználók, akik közül 26 ezren voltak új ügyfelek.

Az idei fekete pénteken összesen 293 314 darab terméket rendeltek meg reggel 7 óra 7 perc és éjfél között, ami mintegy 43 ezerrel több a tavalyi Black Friday eredményeinél. Egy hazai vásárló átlagosan 34 ezer forint értékben adott fel rendelést, a fekete péntek 17 órája alatt pedig összesen 152 602 darab megrendelés érkezett be, amely 6,9 milliárd forintos forgalmat generált.

A leggyorsabban, az indulást követő mindössze 39 másodperc alatt az akciós árú iPhone SE 2020-as modellje fogyott el, amelyből 140 darab állt rendelkezésre. Kétszáz darabos készlettel indult az AMD processzoros, 15,6 colos Lenovo notebook értékesítése, de így is 46 másodperc alatt fogyott el a teljes fekete pénteki készlet. A jelentősen leértékelt, 32 colos Star-Light lapostévéből pedig 50 másodperc alatt vették meg mind a 400 darabot a vásárlók.

Az egyéb napokon nem elérhető, különleges ajánlatok közül két gépjármű, 12 darab féldisznó, 29 gramm arany, 93 darab egészségügyi szűrés (COVID vagy HPV), illetve 402 éjszakányi belföldi utazást rendeltek meg.

Egy tipikus vásárló átlagosan 10 percet töltött az online áruházban, a látogatók döntő többsége (71 százalék) mobil applikációból intézte a bevásárlást, a vásárlók közel 46 százaléka pedig az online bankkártyás fizetést preferálta. A megrendelt termékek 88 százalékát kérték futáros házhoz szállítással, a maradék 12 százalékot a két budapesti, egy pécsi szaküzlet valamelyikébe, a vállalat saját easybox csomagautomatájába, vagy egyéb átvevőpontra rendelték.

A Black Friday legnépszerűbb termékkategóriái eladott darabszám alapján:

1. Háztartási eszközök és tisztítószerek (43094 db)

2. Baba-mama termékek és játékok (41676 db)

3. Mobiltelefon, tablet, okoseszköz (31210 db)

4. Laptopok és IT termékek (25474 db)

5. Szépségápolási készülékek és termékek (23127 db)

6. Háztartási kisgépek (18288 db)

7. Televíziók és audiorendszerek (16552 db)

8. Hűtőszekrények és mosógépek (14355 db)

9. Orvosi eszközök (7595 db)

10. Divattermékek (4893 db)

A Black Friday-es rendelések teljesítését idén december 4-ig vállalja a cég, de a rendelések 70 százaléka várhatóan 5 napon belül eljut majd a vásárlókhoz. Idén először a megrendelt termékeket személyesen is át lehet venni a vállalat két budapesti, illetve pécsi üzletében, amelyekben a járványhelyzet miatt fokozott biztonsági intézkedésekkel óvják mind a vásárlók, mind a személyzet egészségét.

Címlapkép: Getty Images