Elindult a grillszezon: a prémium húsokat is keresik a vásárlók

Elindította idei grill-kampányát a Spar: az áruházlánc az élelmiszerek mellett a kerti sütögetéshez szükséges eszközökkel is készül.



az áruházlánc keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a grillezés akár fél éven keresztül is meg tudja mozgatni a fogyasztókat. Az idei kampány április végén kezdődött, és hivatalosan augusztus 20-ig tart.A kínálatban a hústermékek mellett megjelennek saját márkás szószok, saláták, grillsajtok is. Az áruházak kiemelt kínálattal készülnek a grillezéshez szükséges eszközökkel, például bográcsokkal, különböző faszenekkel, sőt, begyújtókéményekkel is. Kapható klasszikus BBQ töltényszmóker is, ami lehetővé teszi a több órás, alacsony hőmérsékletű sütést.Az áruházakban évek óta egyre nagyobb a kereslet a szezonális grilltermékek iránt, növekszik a prémium kategóriás kínálat is, kapható például fűszerezett bárány-és borjúhús, érlelt Angus marha steak, vagy érlelt Angus sous-vide marhacomb steak is.Az élelmiszerekhez különféle recepteket, grillezési tippeket is kapnak a vásárlók. A receptek mellett azt mutatják be, hogy a füstölőket, faszeneket, speciális sütési eszközöket hogyan érdemes használni.