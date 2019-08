Durva hónap vár a magyar családokra: tízezreket spórolhatnak, ha élelmesek

Bődületes kiadások elé néznek a 2019-es tanévkezdéssel a magyar családok. Az élelmesebbek ugyanakkor komoly pénzeket spórolhatnak meg azzal, hogyha időben elkezdik a felkészülést a tanévre, és még a jókora akciók idején beszerezzenek minden olyan eszközt, amire a gyereknek csak szüksége lehet az oktatásban. Igaz ez a füzetektől kezdve, a táskákon, ceruzákon, tollakon át a komolyabb összeget felemésztő "irodai" eszközökre. Éppen ezért most megnéztük, hogy a legnagyobb magyarországi boltok mekkora akciókat élesítettek az iskolakezdés alkalmából.

2018-ban a magyar családok iskolakezdéssel járó kiadások elég hajmeresztő méreteket öltöttek. Legtöbbet átlagosan a felsőoktatásba induló gyerekre költötték a szülők, átlagosan 84 000 forintot, de egy középiskolás indulása is belekerül 68 000 forintba, míg egy felső tagozatos gyerek beiskoláztatása átlagosan 61 000 forintból jött ki. Legkevesebbet az alsó tagozatos gyerek indulásáért költekeztek a szülők, ezt átlagosan 48 000 forintot jelentett - derült ki a GKI 2018-as felméréséből.

Ezekben az összegekben természetesen minden elképzelhető használati tárgy benne van, amit egy diák csak használni tud, és valamilyen szinten kapcsolódik az oktatáshoz. Így például a füzeten, gyurmán át a radírig, de az íróasztal vagy a laptop is. Az látszik tehát, hogy a magyar családoknak bizony mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk augusztusban, nem is véletlen, hogy a szeptemberi családipótlékot idén is már augusztus végén folyósítják.

Bár a kiadások mértéke nagy, rengeteg apró-cseprő dolgot kell ráadásul megvásárolni a szülőknek, azért simán lehet spórolni. Ehhez azonban időben lépni kell, és nem szabad az utolsó napokra hagyni a bevásárlást. Éppen ezért bár az igazi tanszervásárlási roham augusztus 20-a után szokott kialakulni, az élelmesebbek, már most, augusztus elején nekiindulnak, és amit csak lehet megvesznek akciósan. Erre most egyébként tényleg mindenkinek megvan a lehetősége, ugyanis a legnagyobb hazai áruházak már élesítették a tanévkezdéshez kapcsolódó akcióikat, ezeket néztük most sorra végig.

Lidl

A diszkont a készlet erejéig a töltött tolltartó 1 699, különböző ergonomikus iskolatáskák 3 999, míg gurulós iskolatáskák 9 999 forintért kaphatóak. Alumínium ivópalackot 899 forintért árulnak, a tornazsák 1 199 forintba az ételtartó doboz pedig 799 forintba kerül. A papírfedeles notesz darabja 129, a design A5-ös füzeté 69, míg az A4-es 179 forint helyett 159 forintba kerül. De sima füzeteket már 69 forintért is lehet kapni.

Zsebszámológép már van 999 forintért, de 799-ért papír, asztali könyöklőt is lehet venni, de íróasztal is van 29 999 forintért. LED-es asztali lámpát 3 999 forintért vesztegetnek, míg mágneses táblát 4 99 forintért lehet beszerezni.

Tesco

A hiperben a Paso prémium hátizsákok 28 százalékkal olcsóbban, 4 999 forintért vásárolhatók meg, ugyancsak 28 százalékos árleszállítás vonatkozik augusztus 21-ig a Pd A5-ös füzetire is, ezek 69 forint helyett 49 forintba kerülnek, míg a Stabilo törölhető zseléstollért 699 forintot kell kiperkálni, 899 helyett.

4 darab grafitceruzát azonban már 89 forintos csomagáron lehet kapni, míg egy sima golyóstoll 39 forintba kerül. Vízfestékre 149 forintért le lehet csapni, a színes ceruza 199 forintba kerül. Geometriai készletet pedig 199 forintért lehet beszerezni, miközben Disney iskolatáskát 7 990 forint helyett 5 999 forintért vásárolhatunk, a Lizzy tornazsák pedig 1 299 forintba kerül. Az US 33 Mesh irodaszék 14 990 forint helyett 11 990 forintért elérhető, de például a SanDisk adathordozókra is van 20 százalék kedvezmény.

Aldi

A diszkontban a 24 féle színű vízfestékkészlet 799 forintba kerül, az A5-ös füzeteket pedig 33 forintért lehet beszerezni a készlet erejéig. A 26 részes töltött tolltartók 1 699 forintba, a színesceruza-készlet 999-be, a radírozható golyóstoll 3 darabja pedig 749 forintba kerül. Iskolai ecsetkészletet 249 forintért lehet kapni. A háromrészes vonalzókészlet 299, a speciális ollók 199, a dekorációs karton vagy origamipapír csomagja 1 499 forintba kerül. Design füzeteket 99, 199 forintért lehet kapni, de egyes A4-es darabok 179 forintért is elérhetőek. Mindezeken felül a diszkont kínál laptopot is, egy Medion darabért pl. 149 990 forintot kell kiperkálni, míg egy 64 gigás usb-stick 5 999 forintba kerül.

Interspar

Az Intersparban a Converse hátizsákok 6 999 forintba, egyes A4-es spirálfüzetek 69 forintba, Herlitz tolltartók 2 299 forintba, míg a Harmónia füzetek mérettől függően 69, 99 forintba kerülnek a szeptember 4-ig tartó akciós időszakban. Hátizsákokat egyébként elég nagy választékban lehet kapni a hiperben, a legolcsóbb 1 999 forintostól a legdrágább 19 999 forintos ergonomikusig. Számológépet is lehet vásárolni 999 forintért de 4 499-ért is, ceruzakészletek pedig 299 forintért is vannak. Az 500 lapos fénymásolópapír (A4) 999 forint, a fémkörző szett 579, a vonalzókészlet pedig 799 forintba kerül. Forgószékeket 13 999 forinttól lehet venni, de a profibb darabok 34 999-be kerülnek, míg egy 16 gigás Maxell pendrive 2 899 forintba kerül.

Auchan

A hiperben a 3 részes anatómiai táska szett 13 990 helyett 10 990 forintba kerül, a Kajla fűzött füzetért pedig 32 forintot kell kifizetni. Táskák természetesen ennél jóval nagyobb választékban kaphatóak, 6 490 forinttól egészen 16 990 forintig. De komplett iskolatáska szettet is lehet venni 32 990 forintért, amire például áruhitelt is igénybe lehet venni. Ceruzák itt is nagy választékban kaphatóak, van itt kisebb készlet 199-ért, nagyobb 599-ért, nagyobb és színes 799 forintért. Az Auchanban is lehet kapnak nagyobb volumenű iskolakezdős cuccokat, így például egy íróasztal 23 990 forint, de van 8 990 forintos is, miközben a gurulós székek ára pedig 17 990 forinttól 29 990 forintig mozog.