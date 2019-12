Brutális mértékben drágult ez a hús a magyar boltokban

A sertéspestis 2018 áprilisa óta van jelen Kelet-Magyarországon, azóta esett is a vaddisznóhús iránti érdeklődés és ez megmutatkozik a piaci árakon is. A szarvashús és az őzhús továbbra is népszerű, bár ennek ára változatlanul magas. Most annak jártunk utána, hogy idén milyen árakra számíthatunk.

Mivel itt az ünnepi időszak, most annak jártunk utána, miként viszonyulnak a magyarok a vadhúsokhoz. Az is érdekelt minket, hogy mennyibe kerülnek a különböző vadak húsai, például a szarvas, őz vagy épp vaddisznó. A jelenlegi árak jól tükrözik azt, hogy borsos árat kell fizetni a vadhúsokért, ha ezekből a húsokból állítanánk elő a karácsonyi vacsorát, egy közepes méretű család számára.

A sertéspestis 2018 áprilisa óta van jelen Kelet-Magyarországon. Azóta nagyjából 2000 elhullott vaddisznóról tudnak, melyek a kór következtében pusztultak el. A betegség emberre nem veszélyes, azonban házi sertésekre könnyen átterjedhet. Korábban már írtunk arról, hogy Magyarországon is jelentkezett a fertőzés, és ez nem csak a vadászok, de a gazdák számára is hatalmas problémát jelentett. Sőt, a vaddisznó hús piaci árán is megmutatkozott az, hogy egyre kevésbé érdeklődnek az emberek iránta.