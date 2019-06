Az ország legnagyobb pezsgőkóstolója vár június végén (x)

Hazánkban eddig soha nem látott választékkal várja a pezsgőrajongókat a Winelovers által szervezett Pezsgő Június Nagykóstoló. A korábbi évekhez képest sikerült a rendezvényt még izgalmasabbá és vonzóbbá tenni: a belépőjegy több, mint 30 hazai és 60 nemzetközi márka válogatott tételeinek kóstolását foglalja magában, közel 200 pezsgő, franciacorta, cava, crémant, prosecco, sekt és újvilági pezsgő ismerhető meg. A champagne teremben - külön térítés ellenében - 60 tétel között válogathatnak az ínyencek.

Június 22-én 14 órakor nyitja meg kapuit és egészen 22 óráig várja a Corinthia Hotel Budapest termeiben a vendégeket a Pezsgő Június Nagykóstoló, az év legnagyobb és legszínvonalasabb pezsgős rendezvénye. Az ismert magyar pezsgőkészítők (Törley, Garamvári) mellett számos olyan pincészet is kiállít, amelyik elsősorban csendes borairól ismert. Az Etyek-Budai borvidék termelői közös standjukon 7 etyeki pezsgőt mutatnak be. A gyümölcsös, könnyed tankpezsgőktől a tradicionális eljárással készült, érlelt, évjáratos pezsgőkig számos stílust vonultatnak fel; a hazai kínálaton túl pedig Európa és az Újvilág pezsgői is elérhetőek lesznek a forgalmazó kiállítóknál, alkalmat kínálva a különböző tételek összekóstolására, az adott termőhelyek, szőlőfajták és pezsgőkészítései eljárások összehasonlítására.

Champagne Terem: 23 márka, 60-nál is több tétel

Champagne Terem egyedülálló lehetőséget biztosít a világklasszis champagne-ok alaposabb megismerésére, hiszen számos tétel poharazva is elérhető lesz. Összesen 23 champagne ház 64 tételét lehet nyugodt körülmények között, sommelier-k vezetésével megkóstolni; a legnagyobb nevek (Moët&Chandon, Piper Heidsieck, Roederer, Veuve Clicquot) ugyanúgy képviseltetik magukat, mint az ikonikus szuperprémium márkák (Krug, Bollinger) és az egyedi karakterük miatt keresett kisebb pezsgőházak (Henri Giraud , Larmandier Bernier). A legdrágább tétel egy évjáratos Krug champagne, de a kínálat része lesz a Roederer 2008-as Cristalja és a Pol Roger ikonikus Sir Winston Churchill 2008 tétele is.







Két exkluzív mesterkurzus, öt kötetlen pop-up kurzus

dr. Mészáros Gabriella DipWSET., c. egyetemi docens, a Borkollégium vezető oktatója mesél arról, kik és miért tartoznak a champagne-ok krémjét, az abszolút elit márkákat tömörítő Les Grandes Marques csapatba. A 11 top champagne kóstolása után 16 órától az ABC, azaz Anything But Champagne mesterkurzus következik, ahol dr. Konkoly Mihály DipWSET, agrárközgazdász, borász mutatja be az érdeklődőknek azon szőlőfajtákat, amik kicsit sem szokványosak a pezsgőkészítésnél. Legyen az egy zöldveltelini, egy chenin blanc vagy éppen egy furmint Barta Károlytól; mind-mind kuriózumnak számítanak Champagne-on kívül. Ismerje meg a buborékok teljesen új világát, Elzásztól Dél-Afrikáig, és még tovább. A szervezők 14 órától várják a Corinthia Hotelbe mindazokat, akik egy-egy témában szakértő kalauzolásával kívánnak elmélyedni a témában és ritkaságszámba menő pezsgőket kóstolni. Az első mesterkurzuson DipWSET., c. egyetemi docens, a Borkollégium vezető oktatója mesél arról, kik és miért tartoznak a champagne-ok krémjét, az abszolút elit márkákat tömörítő Les Grandes Marques csapatba. A 11 top champagne kóstolása után 16 órától az ABC, azaz Anything But Champagne mesterkurzus következik, aholDipWSET, agrárközgazdász, borász mutatja be az érdeklődőknek azon szőlőfajtákat, amik kicsit sem szokványosak a pezsgőkészítésnél. Legyen az egy zöldveltelini, egy chenin blanc vagy éppen egy furmint Barta Károlytól; mind-mind kuriózumnak számítanak Champagne-on kívül. Ismerje meg a buborékok teljesen új világát, Elzásztól Dél-Afrikáig, és még tovább.





A pop-up kurzusok öt témába engednek betekintést: a prosecco arcain keresztül az igazi dolce vitát élheti át a hallgatóság; a Kreinbacher pezsgőkön keresztül a somlói terroir és a champagne-tradíciókkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők; a vendégek a dél-afrikai cap classique pezsgők világába is betekintést kaphatnak; két, itthon most debütáló Lanson champagne-t is megkóstolhatnak; végül pedig a Bründlmayer pezsgők mutatják meg, hol tart most az osztrák "Sekt".



Sosem látott választék a kiállítói térben

Az idei, ötödik Pezsgő Júniuson a különtermek és extra programok mellett a kiállítói térben kóstolható tételek sokszínűségére is nagy hangsúlyt fektettek a Winelovers szervezői. Összesen 30 hazai és 60 nemzetközi pezsgős márka képviselteti magát a rendezvényen, többek között francia, olasz, spanyol, osztrák, német és dél-afrikai különlegességek is helyet kapnak a standokon. Aki pedig a magyar pezsgőkre kíváncsi igazán, 30-nál is több palackban érlelt hazai pezsgőt kóstolhat meg egyetlen jegy áráért.



Harapnivalóról a Budai Gesztenyés Nagyvendéglő kifejezetten pezsgőre hangolt falatkái, az Osztriga Sommelier friss osztriga szortimentje, a Stelázsi házias ízei, a Baristar kávékölteményei és a Süss - Édes Élet kézműves bonbonjai gondoskodnak. A Mediwel Lounge-ban a vendégek exkluzív frissítő masszázsban részesülhetnek a Zen Élményfotel Család segítségével.



Az esemény kapcsán Ferenczi Csilla, a Winelovers rendezvények főszervezője kiemelte a hazai közönség egyre magasabb elvárásait és a pezsgőkultúra térhódítását: "A pezsgő már rég sokkal több, mint egy szilveszteri ital, az emberek minél inkább érteni és ismerni akarják a pezsgők sokszínűségét. Erre kevés jobb alkalom adódik a júniusi nagykóstolónknál. Ezért idén például öt ingyenes kurzussal is készülünk, hogy a buborékos italok legváltozatosabb formáit is megismerhessék a vendégek."



