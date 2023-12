Döbbenet, mennyi virslit falnak be a magyarok évente: nem csak szilveszterkor kerül az asztalra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az óév és az újév fordulóján mérlegre kerül az elmúlt egy esztendő, és annak egyéni, társadalmi és gazdasági történései is. A baráti, családi összejövetelek, kisebb-nagyobb ünnepi forgatagok közepette hagyományos ételek és italok is előkerülnek: a pezsgő, a virsli és a lencse. E három terméket, a hozzájuk kapcsolódó gazdasági folyamatokat és a hazai év végi fogyasztási tendenciákat mutatja be infografikáin az Oeconomus. Azt is mutatjuk, idehaza mikor létesült az első pezsgőgyár, vagy hogy mennyi virslit eszünk egy évben.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK