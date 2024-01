Letesztelték a Lidl 4500 forintos whiskyjét: Nem vészes, nem innám magamtól, eszembe sem jutna

Egy ismert, általában whiskyk kóstolásával foglalkozó TikTok csatorna videósai megkóstolták a Lidl 4500 forintos bourbon whiskyjét. Az ital nem aratott osztatlan sikert, az egyik kóstoló közepesen hulladéknak nevezte az italt, azt azonban elismerték, ezzel együtt, leginkább ár/érték arányban azért annyira nem rossz, „lehetne rosszabb”.

„Nem néz ki rosszul”, „fura szaga van, acetonos alkohol szaga van”, "nem rosszabb, mint egy sima Jim Beam” - ilyen és ehhez hasonló kritikákkal illette a Lidl 4500 forintos whiskyjét (Western Gold) a WhiskyHog nevű TikTok csatorna. A kóstolóknak nem igazán jött be az ital, de végül is 45%-os értékelést adta neki. Az italt legtöbbször az ismert Jim Beam márkához hasonlították, a videóban konkrétan ez is elhangzik az egyik kóstolótól: „ha inni akartok valamit, ami olcsóbb, de jobb mint egy Jim Beam, bekóláznátok a hétvégi búbánathoz, akkor válasszátok a Western Gold 3 éves változatát”.

A másik pedig arról beszél, „nem vészes, nem innám magamtól, eszembe sem jutna, véletlenül sem, semmilyen csoda folytán, de nem olyan vészes”. Azt viszont elismeri, „ha az alkohol nem lenne benne ennyire durván feltűnő, akkor nem lenne olyan rossz (…) lehetne rosszabb”. A kóstolás verdiktje azonban még így sem túl impozáns: „közepesen hulladék, ellenben legalább megéri” - mondják. Mondjuk azt is hozzáteszik, „inkább ilyet vegyetek, mint szar piákat”.