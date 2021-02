A nyírfacukor hatása: a nyírfacukor mennyi cukornak felel meg, nyírfacukor cukorbetegeknek

Cukor helyett mennyi nyírfacukor kell? Tudd meg, mi a nyirfacukor, mik a nyírfacukor hatásai és hogyan készül a nyírfacukor! Mi az a nyírfacukor ár, amin érdemes megvásárolni?

A 21. században már nem csak divat, hanem alapelvárás, hogy egy étel - legyen szó akár egy süteményről - ne csak finom, hanem egészséges is legyen, éppen ezért töretlen a különböző édesítőszerek népszerűsége. Cikkünkben a xilit, másnéven nyírfacukor használatával kapcsolatban árulunk el olyan fontos tudnivalókat, mint: mi a nyirfacukor és mi a nyírfacukor hatása szervezetünkre, miért javallott a nyírfacukor cukorbetegeknek és a nyírfacukor mennyi cukornak felel meg, ha sütésről, főzésről vagy hétköznapi fogyasztásról van szó? Azt is eláruljuk, mi az a nyírfacukor ár, amin érdemes a terméket megvásárolni!

Mi a nyírfacukor, másnéven xilit?

A xilit, ismertebb nevén nyírfacukor egy természetes, növényi eredetű, cukormentes édesítőszer, ami évről évre népszerűbb a magyar háztartásokban is, mivel hasonló módon használható, mint a kristálycukor, ám sokkal egészségesebb. Miben rejlik a nyírfacukor titka? Először is: a nyírfacukor glikémiás indexe 7-es, ami azt jelenti, hogy nagyon lassan szívódik fel, így szinte bármilyen diétába beilleszthetjük. A legtöbb különleges cukortól vagy édesítőszertől eltérően a nyírfacukornak kóstolásra nincs mellékíze, csupán egy kellemes, hűvös érzetet vált ki - ez a süteményekben, ételekben már nem érzékelhető.

Magát a xilitet, mint anyagot Hermann Emil Fischer fedezte fel, már több, mint 100 éve. A nyírfacukor gyártása és terjesztése a második világháború idején kezdődött, a Finn Cukorvállalat fejlesztéseinek köszönhetően. Érdekesség, hogy a nyírfacukor létezését már Napóleon korában ismerték, amikor a háborús időkben a nyírfák nedvének lecsapolásával próbálták megszerezni azt - azonban mivel a répacukor előállítása egyszerűbb és olcsóbb is volt, hamarosan az vált elterjedtté.



A nyírfacukor kalóriatartalma

A nyírfacukor kalóriatartalma 40%-kal kevesebb, mint a kristálycukoré, szénhidráttartalma pedig 25%-kal alacsonyabb: 100g nyírfacukorban 240 kcal található.

Hogyan készül a nyírfacukor?

A nyírfacukor régen a nyírfa rostjaiból, a xiliánból kivont anyag volt (innen ered a "xilit" elnevezés is), ám azóta a kutatók felfedezték, hogy sokkal egyszerűbben is hozzá lehet jutni ehhez az édesítőszerhez, többnyire kukoricarostból, ám a mandulahéjban is fellelhető. A legnagyobb nyírfacukor-exportőr Kína, ám mire Európába jut az édesítőszer, számos alkalommal bevizsgálják azt, így nem kell aggódnunk, hogy mit vásárolunk meg a boltban.

Nyírfacukor cukorbetegeknek

A nyírfacukor lassan és egyenletesen szívódik fel a szervezetünkben, nem kapunk "cukorsokkot" tőle, vagyis nem emeli meg váratlanul a vércukorszintet. A nyírfacukor lebontásához nincs szükség inzulinra, éppen ezért a nyírfacukor cukorbetegeknek is teljesen ideális édesítőszer, amit akár minden nap fogyaszthatnak. A nyírfacukor használata a cukorbetegek háztartásaiban rendkívül megkönnyíti az életet: szinte minden ételbe és desszertbe hasonló módon lehet adagolni, mintha csak kristálycukorról lenne szó.

A nyírfacukor hatása az egészségre

A nyírfacukor számos kedvező egészségügyi hatással bír, amelyek dióhéjban a következők:

a nyírfacukor glikémiás indexe alacsony, alkalmazható bármilyen diétában;

a nyírfacukor segíti az emésztést, megoldja a székrekedés okozta kellemetlenségeket;

nincs szükség inzulinra a nyírfacukor lebontásához, vagyis a nyírfacukor cukorbetegeknek is ajánlott édesítőszer;

a nyírfacukor normalizálja a vércukorszintet;

a nyírfacukor kalória- és szénhidráttartalma alacsonyabb a répacukorénál;

jótékony hatás a fogakra: a nyírfacukor megakadályozza a fogszuvasodást és lebontja a fogköveket;

a nyírfacukor antibakteriális hatású;

a nyírfacukor sikeresen alkalmazható Candida-gombák ellen (Candida-diéta);

a nyírfacukor segíti a B-vitaminok és a kalcium felszívódását;

a nyírfacukor lúgos kémhatású, így méregtelenítő kúrák esetében is használható.

Nyírfacukor diéta idején

A nyírfacukor alacsony glikémiás indexének köszönhetően nem emeli meg a vércukorszintet, lassan szívódik fel és fokozza a jóllakottság érzetét, ennek köszönhetően a nyírfacukor rendszeres használatával meggátolhatjuk a túlevést és megfékezhetjük az elhízást. A legtöbb elhízást okozó esetnél az egyik legnagyobb probléma a cukorfüggőség, amit a xilit használatával szintén legyőzhetünk, mert csökkenti a cukor utáni vágyódást. A nyírfacukor lúgosít, így a Candida-diétában is megállja a helyét.

A nyírfacukor mennyi cukornak felel meg?

A nyírfacukor a sima répacukorral teljesen azonos mennyiségben alkalmazható, kivéve, ha valamilyen desszerthez karamellizálni szeretnénk, ugyanis az édesítőszerek arra nem alkalmasak. Nyírfacukor nem használható továbbá kelttésztákhoz sem, mert nem lép reakcióba az élesztőgombákkal (sokak számára ismerős lehet a "tejben felfuttatás" kifejezés, ami annyit tesz, hogy egy kis langyos tejben elkeverjük a cukrot és az élesztőt, majd várunk, hogy beinduljanak a folyamatok).

A nyírfacukor hatása a fogakra

Gondoltad volna, hogy a nyírfacukor nem árt a fogaknak, sőt, meggátolja a fogszuvasodást? A nyírfacukor molekuláit nem bontják le a szánkban lévő baktériumok, ellenben a nyírfacukor megakadályozza azok savtermelését, ami egyébként fogszuvasodáshoz vezethet. A nyírfacukor mindemellett védi a fogzománcot és segít a már sérült fogzománc helyreállításában is, illetve oldja a fogköveket.

Nyírfacukor a háztartásban: mihez használhatjuk?

A nyírfacukor egyszerűen használható bármilyen ételhez és desszerthez a sima répacukorral teljesen azonos mennyiségben, kivéve a fent leírt okokból kifolyólag a kelttésztákhoz és a karamellizáláshoz. A nyírfacukor használható továbbá lekvárokhoz és befőttekhez is, hiszen ugyanúgy tartósít, mint a cukor, sőt, még inkább segít megőrizni a gyümölcsök természetes zamatát, aromáját. Ha ránk tör a cukor utáni vágy, érdemes meginnunk egy teát egy kevés nyírfacukor használatával, hogy helyre billentse egyensúlyunk.

A nyírfacukor mellékhatásai

A nyirfacukor alapvetően egy teljesen egészséges termék, ám nagymértékű fogyasztása - főleg, ha nincs hozzászokva a szervezetünk - hasmenést okozhat. Ritka esetekben a túlzott nyírfacukor fogyasztás hipoglikémiát (túl alacsony vércukorszint) okozhat és károsíthatja a májat is.

Állatoknak tilos!

Fontos kihangsúlyoznunk, hogy nyírfacukor használatával készült ételek, vagy maga a nyírfacukor állatoknak - kifejezetten a kutyáknak - nem adható, hiszen náluk már egy kevés xilit elfogyasztása is veszélyes rosszullétet okozhat!

Nyírfacukor vásárlás

A nyírfacukor ma már elterjedt termék, amelyet bármelyik nagyáruház vagy vegyesbolt polcain fellelhetünk, ám számítsunk rá, hogy drágább lesz, mint a sima kristálycukor, hiszen az előállítási költsége is magasabb. Érdemes lehet az internetről is megrendelni, hátha sikerül kifognunk egy jó akciót.

Nyírfacukor ár: 1000g xilit ára kb. 1800-2800 Ft között mozog

Címlapkép: Getty Images