Rettegnek az újabb árstoptól a magyar boltok? Brutál akciók élesedtek: egymásra licitál az Aldi, Lidl, Spar

A tej és tejtermékek ára jelentős emelkedésen ment keresztül, amelyet nemcsak nemzetközi tényezők, hanem a kiskereskedelmi árrés növekedése is előidézett. Eközben Európa-szerte, így Horvátországban is egyre több ország vezet be árkorlátozást. Magyarországon a legfrissebb adatok szerint a tejek és tejtermékek ára kiugróan megemelkedett, ami újabb lépéseket vonhat maga után, akár árstop bevezetését is. Az üzletekben akcióval próbálják enyhíteni a magas árakat, így érdemes körülnézni, hogy melyik boltban vásárolhatunk legkedvezőbben tejtermékeket.

