Újabb árstopon gondolkodik a kormány? Bejelentést tett a tejekről Nagy Márton minisztériuma

A kormány álláspontja szerint túl nagy árréssel dolgoznak a kereskedők, éles hangú üzenetet adtak át a szektornak.

A kormány kiemelt figyelmet fordít a tejek és tejtermékek árainak alakulására, a Tej Terméktanáccsal is egyeztetett minderről - ez is kiderült a Nemzetgazdasági Minisztérium kommünikéjéből. A kiskereskedők mellett a termelőket, feldolgozókat is megbeszélésére hívta, valamint az online árfigyelő rendszer további tejtermékekkel való bővítését is kilátásba helyezte.

A KSH teljes inflációs fogyasztói kosarában a tejek és tejtermékek 3,2%-os súllyal jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a KSH élelmiszerkosarának több mint 10%-át teszik ki ezek a termékek. Ezért a kormány a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek, a megfizethető tej és tejtermékek biztosítása érdekében.

A kormány - írja a közlemény - a 2023. július 1-jén létrehozott online árfigyelő rendszer segítségével folyamatosan figyelemmel kíséri az élelmiszerárakat. A legfrissebb januári adatok szerint az árfigyelőben megfigyelt élelmiszerek közül kiugróan drágultak a tejek és tejtermékek: a tejek 23%-kal, a vajak és vajkrémek 15,5%-kal, a tejfölök 14,5%-kal, a trappista sajt 12,2%-kal, illetve a túrók 9,8%-kal kerülnek többe, mint egy évvel korábban. A tejek és tejtermékek áremelkedésének hátterében egyrészt nemzetközi tényezők állnak (a nyerstej árának emelkedése az aszály miatt megnövekvő takarmányárak és a tejhozamok csökkenése következtében), másrészt azonban kiskereskedelmi árrés-emelkedés is azonosítható.

A kormány a a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a termelői, a kiskereskedelmi beszerzési és a fogyasztói élelmiszerárak alakulására, és ha szükségesnek látja, be is fog avatkozni. A kormány a megfizethető élelmiszerárak biztosítása érdekében a halak, kávé, tea, rizs, marhahús, sertés kolbászok, zsemle, édességek, kakaópor és számos egyéb termékkategória mellett további tejtermékek (pl. tejszín) beépítésével bővítheti az online árfigyelő rendszert - zárul az NGM közleménye.

